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Какая модель женской куртки не выходит из моды: фото стильных образов на каждый день

Пятница 11 октября 2024 07:15
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Какая модель женской куртки не выходит из моды: фото стильных образов на каждый день Стеганая куртка - оптимальный вариант на осень (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Осенью в гардеробе каждой модницы должны быть несколько вариантов верхней одежды: стильный пиджак для офисных будней, кожаная куртка для повседневных луков, теплое пальто для первых холодов. Также следует обратить внимание на стеганую куртку, которая станет отличным вариантом на каждый день.

РБК-Украина (проект Styler) решило рассказать, с чем носить трендовую стеганую куртку этой осенью.

Этот фасон куртки полюбился многим модницам еще в 2023 году и до сих пор остается актуальным благодаря своей практичности.

Какая модель женской куртки не выходит из моды: фото стильных образов на каждый день

Простой лук на каждый день (фото: instagram.com/_jessicaskye)

Такую верхнюю одежду шьют из многократно простроченных натуральных или синтетических материалов. При изготовлении курток всегда простегиваются как минимум два слоя ткани, но обычно между ними есть еще и третий слой - это наполнитель или утеплитель. Таким образом она согреет и обеспечит комфорт даже в прохладную погоду.

Какая модель женской куртки не выходит из моды: фото стильных образов на каждый день

Дополнить куртку можно теплой шапкой (фото: instagram.com/bubblyaquarius)

Такая верхняя одежда может быть как короткой, так и удлиненной, с капюшоном, поясом и накладными карманами.

Какая модель женской куртки не выходит из моды: фото стильных образов на каждый день

Вариант в бежевом оттенке (фото: instagram.com/kvittkova)

Чаще всего стеганую куртку сочетают с джинсами или лосинами, свитерами и гольфами-водолазками. Дополнить такой образ можно удобной обувью - кроссовками или мюли.
Какая модель женской куртки не выходит из моды: фото стильных образов на каждый деньКакая модель женской куртки не выходит из моды: фото стильных образов на каждый день

Идеи для повседневных образов (фото: instagram.com/nlmarilyn, instagram.com/monikh)

Также стеганая куртка отлично сочетается с юбками миди. Надевайте блузку или рубашку, сверху свитер и любимую юбку. Дополнят лук куртка и грубые ботинки на массивной подошве.

Какая модель женской куртки не выходит из моды: фото стильных образов на каждый деньКакая модель женской куртки не выходит из моды: фото стильных образов на каждый день

Образ с юбкой (фото: instagram.com/annaaborisovna, instagram.com/alina_frendiy)

Стильный образ можно создать с леггинсами, длинным свитером и стеганой курткой свободного кроя с накладными карманами. Дополнят образ удобные угги и шляпа.

Какая модель женской куртки не выходит из моды: фото стильных образов на каждый день

Лук на каждый день (фото: instagram.com/edaowofashion)

Стеганую куртку этой осенью также можно сочетать с другими трендами, например, вместительной сумкой из замши коричневого оттенка. Поэтому даже обыденный лук с синими джинсами и классическими лоферами будет выглядеть стильно.

Какая модель женской куртки не выходит из моды: фото стильных образов на каждый день

Модный образ (фото: instagram.com/monikh)

Ранее мы рассказали о 5 трендах, набирающих популярность.

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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров: Jessica Skye, MARILYN, Monikh, Anna Borisovna, Damilola, Rachael, Francesca Saffari, Даши Квитковой, Алины Френдий.

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