Ось яка мінеральна вода найкорисніша для організму та скільки її потрібно пити

Вода - основа здоров'я. Кожна людина повинна постійно стежити за водним балансом. Мінеральна вода також корисна для організму, але важливо обирати саме правильну.
Про це повідомила нутриціолог Богдана Тарасюк в Instagram.
Загалом в організмі існує два види рідини:
Позаклітинна рідина - вода з "продуктами", які клітина переробила. Саме цю рідину ми розбавляємо ранішнім прийомом води для виведення токсинів.
Внутрішньоклітинна рідина містить інші важливі елементи, необхідні для функціонування організму. І саме її дефіцит є "зневодненням".
До основних ознак дефіциту внутрішньоклітинної рідини нутриціолог віднесла:
Нутриціолог каже, що найшвидше поповнити внутрішньоклітинний дефіцит рідини можна за допомогою мінеральної води. Завдяки її складу вона притягується в потрібні місця.
Важливо, що мінеральна вода не повинна бути лікувальна.
"Можна "налікувати" собі купу проблем зі здоров’ям, якщо є звичка зловживати", - йдеться у повідомленні.
Найкраще обирати столову, вивчити склад та дози. Пити потрібно відразу, як відчуваєте спрагу або від 0.5 до 1 літру на добу.
Об'єм мінеральної води потрібно розділити на рівні частини і пити за 15 хвилин до їди. Вона повинна бути без газів, інакше вона не "зайде в клітину". Вода з газами, навпаки, підвищить тиск і буде витягувати воду з клітини.
Експерт радить просто відкрити кришку і залиште бутилку з водою на декілька годин.
Газовану вожу можна пити у таких випадках:
Раніше ми повідомляли, навіщо мити волосся мінеральною водою.
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