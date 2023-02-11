Ось яка мінеральна вода найкорисніша для організму та скільки її потрібно пити

Загалом в організмі існує два види рідини:

внутрішньоклітинна;

позаклітинна.

Позаклітинна рідина - вода з "продуктами", які клітина переробила. Саме цю рідину ми розбавляємо ранішнім прийомом води для виведення токсинів.

Внутрішньоклітинна рідина містить інші важливі елементи, необхідні для функціонування організму. І саме її дефіцит є "зневодненням".

До основних ознак дефіциту внутрішньоклітинної рідини нутриціолог віднесла:

Відчуття стягнутості шкіри після вмивання/душу і якщо крем дуже швидко вбирається і є відчуття, що його не вистачає;

Сухі дерматити і все, що лущиться;

Сухість в роті, густа слина - це рання ознака внутрішньоклітинного зневоднення;

Сухі губи;

Утворення тріщин на п'ятках і долонях;

Лущення та тріщини на ліктях;

Сухе та тьмяне волосся.

Чому варто пити мінеральну воду

Нутриціолог каже, що найшвидше поповнити внутрішньоклітинний дефіцит рідини можна за допомогою мінеральної води. Завдяки її складу вона притягується в потрібні місця.

Важливо, що мінеральна вода не повинна бути лікувальна.

"Можна "налікувати" собі купу проблем зі здоров’ям, якщо є звичка зловживати", - йдеться у повідомленні.

Найкраще обирати столову, вивчити склад та дози. Пити потрібно відразу, як відчуваєте спрагу або від 0.5 до 1 літру на добу.

Як правильно пити

Об'єм мінеральної води потрібно розділити на рівні частини і пити за 15 хвилин до їди. Вона повинна бути без газів, інакше вона не "зайде в клітину". Вода з газами, навпаки, підвищить тиск і буде витягувати воду з клітини.

Експерт радить просто відкрити кришку і залиште бутилку з водою на декілька годин.

Газовану вожу можна пити у таких випадках: