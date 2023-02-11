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Ось яка мінеральна вода найкорисніша для організму та скільки її потрібно пити

Яку мінеральну воду потрібно пити (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вода - основа здоров'я. Кожна людина повинна постійно стежити за водним балансом. Мінеральна вода також корисна для організму, але важливо обирати саме правильну.

Про це повідомила нутриціолог Богдана Тарасюк в Instagram.

Загалом в організмі існує два види рідини:

  • внутрішньоклітинна;
  • позаклітинна.

Позаклітинна рідина - вода з "продуктами", які клітина переробила. Саме цю рідину ми розбавляємо ранішнім прийомом води для виведення токсинів.

Внутрішньоклітинна рідина містить інші важливі елементи, необхідні для функціонування організму. І саме її дефіцит є "зневодненням".

До основних ознак дефіциту внутрішньоклітинної рідини нутриціолог віднесла:

  • Відчуття стягнутості шкіри після вмивання/душу і якщо крем дуже швидко вбирається і є відчуття, що його не вистачає;
  • Сухі дерматити і все, що лущиться;
  • Сухість в роті, густа слина - це рання ознака внутрішньоклітинного зневоднення;
  • Сухі губи;
  • Утворення тріщин на п'ятках і долонях;
  • Лущення та тріщини на ліктях;
  • Сухе та тьмяне волосся.

Чому варто пити мінеральну воду

Нутриціолог каже, що найшвидше поповнити внутрішньоклітинний дефіцит рідини можна за допомогою мінеральної води. Завдяки її складу вона притягується в потрібні місця.

Важливо, що мінеральна вода не повинна бути лікувальна.

"Можна "налікувати" собі купу проблем зі здоров’ям, якщо є звичка зловживати", - йдеться у повідомленні.

Найкраще обирати столову, вивчити склад та дози. Пити потрібно відразу, як відчуваєте спрагу або від 0.5 до 1 літру на добу.

Як правильно пити

Об'єм мінеральної води потрібно розділити на рівні частини і пити за 15 хвилин до їди. Вона повинна бути без газів, інакше вона не "зайде в клітину". Вода з газами, навпаки, підвищить тиск і буде витягувати воду з клітини.

Експерт радить просто відкрити кришку і залиште бутилку з водою на декілька годин.

Газовану вожу можна пити у таких випадках:

  • коли з'явилась слабкість;
  • під час спеки;
  • якщо "впав тиск".

Раніше ми повідомляли, навіщо мити волосся мінеральною водою.

Також ми писали, які помилки роблять люди під час пиття води.

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водамінеральна вода