Минеральная вода станет настоящим волшебством для ваших волос: ловите лайфхак красоты
Улучшить состояние ваших волос поможет простой ингредиент. Речь идет о минеральной воде.
Как ее лучше использовать для шикарной шевелюры рассказали в издании Sante.
Замена обычной воды минеральной - один из лучших советов по уходу за красивыми волосами. Узнайте, как использовать этот трюк с неоспоримыми преимуществами.
Эксперты по волосам рекомендуют исключить водопроводную воду из вашего ежедневного ухода за волосами и кожей, так как она часто содержит известковый налет и раздражает кожу головы.
Использование минеральной воды (или фильтрованной воды) позволяет избежать этих вредных последствий для волосяного волокна.
Как использовать минеральную воду для волос?
Вода, которую вы покупаете в магазине, является биологически чистой и содержит определенные минералы, способные питать кожу головы, в отличие от жесткой водопроводной воды.
Сначала вымойте волосы шампунем, которым вы обычно пользуетесь, затем смойте пену минеральной водой. Для этого вам понадобится два литра воды, в зависимости от длины ваших волос.
Вы можете использовать маску для волос, если вы привыкли к ней перед ополаскиванием минеральной водой.
Как ускорить рост волос
Делайте массаж головы
Массаж головы может способствовать расслаблению и снятию стресса. Согласно исследованию, это также может помочь улучшить здоровье ваших волос.
Уменьшите использование фена
Если вы используете фен для волос, постарайтесь сушить их прохладным воздухом, а не горячим.
Не красьте волосы часто
Старайтесь не красить волосы, чаще, чем один раз в месяц.
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