Вот какая минеральная вода самая полезная для организма и сколько ее нужно пить

Вода - основа здоровья. Каждый человек должен постоянно следить за водным балансом. Минеральная вода также полезна для организма, но важно выбирать именно правильную.
Об этом сообщила нутрициолог Богдана Тарасюк в Instagram.
В общем в организме существует два вида жидкости:
Внеклеточная жидкость - вода с "продуктами", которые клетка переработала. Именно эту жидкость мы разбавляем утренним приемом воды для выведения токсинов.
Внутриклеточная жидкость содержит другие важные элементы, необходимые для функционирования организма. И именно ее дефицит является "обезвоживанием".
К основным признакам дефицита внутриклеточной жидкости нутрициолог отнесла:
Нутрициолог говорит, что быстрее всего восполнить внутриклеточный дефицит жидкости можно с помощью минеральной воды. Благодаря ее составу она притягивается в нужные места.
Важно, что минеральная вода не должна быть лечебной.
"Можно "налечить" себе кучу проблем со здоровьем, если есть привычка злоупотреблять", - говорится в сообщении.
Лучше выбирать столовую, изучить состав и дозы. Пить нужно сразу, как испытываете жажду или от 0.5 до 1 литра в сутки.
Объем минеральной воды нужно разделить на равные части и пить за 15 минут до еды. Она должна быть без газов, иначе она не "войдет в клетку". Вода с газами, напротив, повысит давление и будет извлекать воду из клетки.
Эксперт советует просто открыть крышку и оставьте бутылку с водой на несколько часов.
Газированную вожу можно пить в следующих случаях:
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