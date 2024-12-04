Яка ялинка краще - жива чи штучна? Несподівані плюси та мінуси обох варіантів
Щороку напередодні зимових свят виникає одвічне питання: що обрати - живу чи штучну ялинку? Щоб зробити обдуманий вибір, варто зважити всі плюси і мінуси кожного варіанту.
РБК-Україна (проект Styler) розглядає особливості різних видів святкових ялинок і сосен, а також порівнює їхні переваги й недоліки.
Які є види натуральних та синтетичних ялинок
Існує безліч варіантів штучних ялинок, виготовлених із різних матеріалів. Найпоширенішими є ялинки з полівінілхлориду (ПВХ) і поліетилену (ПЕ).
ПВХ-ялинки більш доступні за ціною, але поступаються у реалістичності зовнішнього вигляду. Натомість ялинки з ПЕ виглядають більш натурально, часто мають литі гілки, що імітують справжні голки.
Деякі моделі навіть прикрашають штучними шишками або інеєм для створення зимового ефекту.
Живі ялинки бувають різних порід: популярні сосни з довгими голками та ялини із густою ароматною хвоєю. Кожен варіант має свої особливості й підходить для різних смаків і уподобань.
Переваги та недоліки живої ялинки
Живі ялинки мають унікальний запах, який створює неповторну атмосферу Нового року. Вони є частиною традиції та нагадують про дитинство, коли сім’ї разом вибирали і прикрашали деревце. Однак вибір живої ялинки має свої плюси й мінуси, які важливо врахувати перед покупкою.
Переваги:
- Створює святкову атмосферу завдяки натуральному хвойному аромату.
- Підтримує екологію, оскільки є біорозкладаним ресурсом.
- Садять нові дерева на заміну кожному зрубаному, що зберігає природний баланс.
- Можливість перероблювання на мульчу, яка використовується в садівництві.
- Допомагає зберігати біорізноманіття, оскільки на плантаціях хвойних мешкають дикі тварини.
- Є символом автентичності та натуральності.
Недоліки:
- Має короткий термін служби - лише на період свят.
- Важко транспортувати та встановлювати.
- Осипання голок створює додатковий клопіт із прибиранням.
- Може викликати алергічні реакції на ефірні олії хвої.
- Підвищений ризик пожежі через сухі гілки та гірлянди.
Жива ялинка створює неповторну атмосферу свята (фото: Freepik.com)
Переваги та недоліки штучної ялинки
Штучні ялинки стають дедалі популярнішими завдяки довговічності та зручності у використанні. Вони виготовляються з матеріалів, які дозволяють деревам зберігати форму і колір протягом багатьох років.
Переваги:
- Може використовуватися багато років, що дозволяє заощадити кошти.
- Не потребує поливу та не осипається, зберігаючи порядок у домі.
- Більшість виготовляється з вогнетривких матеріалів, що підвищує безпеку.
- Не викликає алергії, на відміну від натуральних дерев.
- Легко зберігати між святами в коробці.
- Широкий вибір форм, розмірів та кольорів, зокрема з вбудованою підсвіткою.
- Стійка до механічних пошкоджень і не втрачає вигляд із часом.
Недоліки:
- Не має характерного хвойного запаху, що позбавляє святкового настрою.
- З часом на поверхні накопичується пил, який може спричинити алергію.
- Потребує місця для зберігання в міжсезоння.
- Виготовляється з пластику, що не підлягає перероблюванню та шкодить екології.
- Може виглядати менш натурально, ніж жива ялинка.
- Вимагає догляду перед встановленням - миття та розправляння гілок.
Штучні ялинки дозволяють зекономити гроші (фото: Freepik.com)
Раніше ми писали, де купити святкову ялинку в Києві та які адреси офіційних базарів у різних районах.
Читайте також, коли та де у Львові встановлять головну ялинку.
Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Real Simple, Bob Vila, DIY Joy.