У Львові встановлять головну ялинку: як вона виглядатиме та коли засвітять

Головну ялинку Львова цьогоріч встановлять на площі перед Оперним театром. Її вогні планують врочисто засвітити напередодні Дня святого Миколая, 5 грудня.

Про це РБК-Україна розповідає із посиланням на Львівську міську раду.

Урочисте засвічення центральної ялинки Львова відбудеться 5 грудня о 18:00. Подію супроводжуватимуть муніципальний хор "Гомін" та спільна коляда. Площу перед Оперним театром у Львові прикрасить новорічна ялинка заввишки 16 метрів, яку подарує місту сім’я Ярослава та Ганни Підвірних із села Бірки. Цій ялинці близько 20 років. Колись її маленький поламаний саджанець випадково знайшла пані Ганна, і завдяки турботі чоловіка та онука деревце виросло у справжню красуню. Тепер, коли ялинка вже не поміщається на подвір’ї, родина вирішила передати її Львову. Як прикрасять ялинку У міськраді розповідають, що цьогоріч для декору використають стару ілюмінацію, придбану у 2018 році. Верхівку прикрасить протитанковий "їжак", створений у 2022 році, як символ стійкості та незламності. Водночас міський бюджет на встановлення ялинки витрачати не будуть.