У Львові встановлять головну ялинку: як вона виглядатиме та коли засвітять
Головну ялинку Львова цьогоріч встановлять на площі перед Оперним театром. Її вогні планують врочисто засвітити напередодні Дня святого Миколая, 5 грудня.
Про це РБК-Україна розповідає із посиланням на Львівську міську раду.
Урочисте засвічення центральної ялинки Львова відбудеться 5 грудня о 18:00. Подію супроводжуватимуть муніципальний хор "Гомін" та спільна коляда.
Площу перед Оперним театром у Львові прикрасить новорічна ялинка заввишки 16 метрів, яку подарує місту сім’я Ярослава та Ганни Підвірних із села Бірки. Цій ялинці близько 20 років. Колись її маленький поламаний саджанець випадково знайшла пані Ганна, і завдяки турботі чоловіка та онука деревце виросло у справжню красуню. Тепер, коли ялинка вже не поміщається на подвір’ї, родина вирішила передати її Львову.
Як прикрасять ялинку
У міськраді розповідають, що цьогоріч для декору використають стару ілюмінацію, придбану у 2018 році. Верхівку прикрасить протитанковий "їжак", створений у 2022 році, як символ стійкості та незламності. Водночас міський бюджет на встановлення ялинки витрачати не будуть.
Раніше РБК-Україна розповідало, що київська влада погодила встановлення головної ялинки на Софійській площі. Традиційно святкове дерево мають засвітити у День святого Миколая, 6 грудня. Цьогоріч ялинка буде білою з блакитними гірляндами, що символізують нове життя та чисте небо над країною. Її висота становитиме до 15 метрів. На святковій локації планують облаштувати фотозони з сердечками, які можна буде отримати за донат на підтримку ЗСУ. Для цього будуть розміщені спеціальні QR-коди.
Також ми писали, що в Україні розпочали встановлення головних новорічних ялинок до Різдва та Нового року. Проте низка регіонів вирішила утриматися від масових святкувань та святкового оформлення. Серед них – Кропивницький, Черкаси, Чернігів, Вінниця та Житомир.
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