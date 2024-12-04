Какая елка лучше - живая или искусственная? Неожиданные плюсы и минусы обоих вариантов

Каждый год в преддверии зимних праздников возникает извечный вопрос: что выбрать - живую или искусственную елку? Чтобы сделать обдуманный выбор, следует взвесить все плюсы и минусы каждого варианта.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает особенности разных видов праздничных елок и сосен, а также сравнивает их преимущества и недостатки.

Какие есть виды натуральных и синтетических елок

Существует множество вариантов искусственных елок, изготовленных из разных материалов. Наиболее распространены елки из поливинилхлорида (ПВХ) и полиэтилена (ПЭ).

ПВХ-елки более доступны по цене, но уступают в реалистичности внешнему виду. Елки же из ПЭ выглядят более натурально, часто имеют литые ветки, имитирующие настоящие иглы.

Некоторые модели даже украшают искусственными шишками или инеем для создания зимнего эффекта.

Живые елки бывают разных пород: популярные сосны с длинными иглами и ели с густой ароматной хвоей. Каждый вариант имеет свои особенности и подходит для разных вкусов и предпочтений.

Преимущества и недостатки живой елки

Живые елки обладают уникальным запахом, который создает неповторимую атмосферу Нового года. Они являются частью традиции и напоминают о детстве, когда семьи выбирали и украшали деревце. Однако выбор живой елки имеет свои плюсы и минусы, которые важно учесть перед покупкой.

Достоинства:

Создает праздничную атмосферу благодаря натуральному хвойному аромату.

Поддерживает экологию, поскольку является биоразлагаемым ресурсом.

Сажают новые деревья на замену каждому срубленному, что сохраняет естественный баланс.

Возможность переработки в мульчу, которая используется в садоводстве.

Помогает сохранять биоразнообразие, поскольку на плантациях хвойных обитают дикие животные.

Является символом подлинности и натуральности.

Недостатки:

Имеет короткий срок службы - только на период праздников.

Трудно транспортировать и устанавливать.

Осыпание игл создает дополнительные хлопоты с уборкой.

Может вызвать аллергические реакции на эфирные масла хвои.

Повышен риск пожара из-за сухих ветвей и гирлянды.

Живая елка создает неповторимую атмосферу праздника (фото: Freepik.com)

Преимущества и недостатки искусственной елки

Искусственные елки становятся все более популярными благодаря долговечности и удобству в использовании. Они производятся из материалов, которые позволяют деревьям сохранять форму и цвет на протяжении многих лет.

Достоинства:

Может использоваться много лет, что позволяет сэкономить деньги.

Не нуждается в поливе и не осыпается, сохраняя порядок в доме.

Большинство производится из огнеупорных материалов, что повышает безопасность.

Не вызывает аллергии, в отличие от натуральных деревьев.

Легко хранить между праздниками в коробке.

Широкий выбор форм, размеров и цветов, в том числе со встроенной подсветкой.

Устойчива к механическим повреждениям и не теряет вид со временем.

Недостатки:

Нет характерного хвойного запаха, что лишает праздничного настроения.

Со временем на поверхности накапливается пыль, которая может вызвать аллергию.

Требует места для хранения в межсезонье.

Производится из пластика, который не подлежит переработке и вредит экологии.

Может смотреться менее натурально, чем живая елка.

Требует ухода перед установкой - мытье и расправка ветвей.

Искусственные елки позволяют сэкономить деньги (фото: Freepik.com)