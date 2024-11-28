ua en ru
Чт, 28 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Де купити святкову ялинку в Києві: адреси офіційних базарів у різних районах (список)

Четвер 28 листопада 2024 15:14
UA EN RU
Де купити святкову ялинку в Києві: адреси офіційних базарів у різних районах (список) Ялинкові базари в Києві почнуть працювати з 5 грудня (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Офіційні ялинкові ярмарки (базари) відкриватимуться в Києві поступово з 5 грудня 2024 року. Купити святкові дерева, вирощені на спеціальних плантаціях лісових господарств, кияни та гості столиці зможуть до 31 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зміст

Робота офіційних ялинкових майданчиків у Києві

    Директор департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков повідомив, що офіційні ялинкові ярмарки в Києві відкриватимуться з 5 грудня та працюватимуть до 31 грудня поточного року.

    "Купуючи ялинку на офіційному майданчику, ви не лише отримуєте якісне дерево, а й робите внесок у розвиток міста, адже сплачені податки спрямовуються до бюджету столиці", - наголосив він і запросив громадян "обрати святкове дерево, яке наповнить дім радістю та теплом у новорічні дні".

    Костіков додав, що купівля ялинок на офіційних майданчиках важлива:

    • для прозорості процесу
    • для збереження природних ресурсів
    • для боротьби з нелегальною вирубкою лісів

    У КМДА уточнили, що продаж "офіційних" ялинок здійснюватимуть комунальні підприємства, підпорядковані департаменту промисловості та розвитку підприємництва.

    Де купити ялинку в Голосіївському районі

    У Голосіївському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

    • перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича
    • вулиця Самійла Кішки, 5
    • вулиця Степана Рудницького, 6-А
    • вулиця Васильківська, 8
    • провулок Руслана Лужевського, 1 (дві локації)
    • вулиця Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу "Теремки-2")
    • проспект Академіка Глушкова, 16-16/7
    • проспект Академіка Глушкова, 31-А
    • вулиця Метрологічна, 19
    • вулиця Академіка Заболотного, 48-А - дві локації (навпроти торгівельного майданчика "Феофанівський")
    • вулиця Феодосійська, Дніпровське шосе
    • вулиця Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ "Республіка")

    Де купити ялинку в Дарницькому районі

    У Дарницькому районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

      • вулиця Архітектора Вербицького, 16
      • вулиця Братства тарасівців, 9
      • вулиця Єлизавети Чавдар, 1
      • вулиця Єлизавети Чавдар, 13
      • вулиця Здолбунівська, 2
      • вулиця Михайла Драгоманова, 14
      • вулиця Олени Пчілки, 2
      • перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вулиці Тростянецької)
      • вулиця Срібнокільська, 13
      • вулиця Ялтинська, 5-А
      • вулиця Ялтинська, 5-Б
      • перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської
      • вулиця Олександра Мишуги, 2
      • перетин вулиці Анни Ахматової та проспекту Петра Григоренка
      • перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової
      • проспект Петра Григоренка, 26
      • проспект Петра Григоренка, 41-43
      • вулиця Срібнокільська, 5-Б (з'їзд з проспекту Петра Григоренка на проспект Миколи Бажана - станція метро "Позняки")
      • Дніпровська набережна, 17-А (біля ТЦ "Новус")
      • вулиця Олександра Мішуги, 4
      • вулиця Зарічна, 1
      • вулиця Дніпровська Набережна, 18 (з'їзд з Дніпровської набережної та проспекту Миколи Бажана - станція метро "Осокорки")

      Де купити ялинку в Деснянському районі

      У Деснянському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

        • вулиця Рональда Рейгана, 4
        • вулиця Рональда Рейгана, 8
        • проспект Червоної Калини, 15
        • проспект Червоної Калини, 26
        • проспект Червоної Калини, 44
        • проспект Червоної Калини, 60/10
        • проспект Червоної Калини, 95-97
        • вулиця Електротехнічна, 2
        • вулиця Електротехнічна, 4
        • вулиця Мілютенка, 34 (розподільча смуга)
        • станція метро "Лісова" (вулиця Гетьмана Павла Полуботка, 88/3)
        • станція метро "Чернігівська"

        Де купити ялинку в Дніпровському районі

        У Дніпровському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

          • бульвар Ігоря Шамо, 2/7
          • вулиця Андрія Малишка, 4-А
          • вулиця Івана Миколайчука, 9
          • вулиця Миропільська, 25
          • вулиця Райдужна, 4
          • вулиця Юрія Шумського, 1
          • проспект Павла Тичини, 7
          • проспект Соборності, 2/1
          • перетин вулиці Ентузіастів, 37 та бульвару Ігоря Шамо
          • перетин вулиць Сулеймана Стальського та Остафія Дашкевича
          • перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича

          Де купити ялинку в Оболонському районі

          В Оболонському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

            • вулиця Дніпроводська, 1
            • вулиця Зої Гайдай, 2
            • площа Петропавлівська, 2
            • проспект Володимира Івасюка, 27-Б
            • проспект Володимира Івасюка, 46
            • вулиця Семена Скляренка, 17
            • вулиця Ярослава Івашкевича, 6/8А
            • проспект Оболонський, 1-Б
            • проспект Оболонський, 52-А
            • проспект Оболонський, 45/28
            • вулиця Петра Калнишевського, 2
            • вулиця Героїв Дніпра, 30
            • вулиця Героїв Дніпра, 32
            • вулиця Героїв Дніпра, 41
            • вулиця Йорданська, 17
            • вулиця Героїв полку "Азов", 3
            • вулиця Героїв полку "Азов", 12
            • вулиця Героїв полку "Азов", 34
            • вулиця Александра Архипенка, 6-А
            • площа Оболонська, 6 (дві локації)
            • проспект Литовський, 2
            • проспект Маршала Рокоссовського, 3/4

            Де купити ялинку у Печерському районі

            У Печерському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

              • бульвар Миколи Міхновського, 25
              • бульвар Миколи Міхновського, 30/1
              • вулиця Велика Васильківська, 107
              • вулиця Шота Руставелі, 16 (в межах закладу "Milk Bar")

              Де купити ялинку у Подільському районі

              У Подільському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

                  • вулиця Верхній Вал, 16 (три локації)
                  • ріг вулиць Верхній Вал та Житньоторзька (локація №4)
                  • вулиця Вишгородська, 21/6
                  • вулиця Івана Виговського, 18
                  • вулиця Світлицького, 23
                  • вулиця Світлицького, 30/20
                  • проспект Василя Порика, 13
                  • проспект Європейського Союзу, 12-А (біля магазину "АТБ")
                  • проспект Європейського Союзу, 37
                  • проспект Європейського Союзу, 45-А
                  • проспект Європейського Союзу, 58 (ТЦ "Орнамент")
                  • проспект Європейського Союзу, 66
                  • проспект Свободи, 2
                  • проспект Свободи, 28
                  • проспект Георгія Гонгадзе, 20
                  • вулиця Нижній Вал, 15 (розподільча смуга навпроти автостанції)
                  • ріг вулиць Межигірської та Верхній Вал (розподільча смуга)

                  Де купити ялинку у Святошинському районі

                  У Святошинському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

                    • проспект Берестейський, 117
                    • проспект Леся Курбаса, 8
                    • проспект Академіка Палладіна, 24
                    • Святошинська площа, 1
                    • бульвар Миколи Руденка, 7
                    • бульвар Миколи Руденка, 13
                    • бульвар Миколи Руденка, 14
                    • бульвар Миколи Руденка, 15
                    • бульвар Жуля Верна, 6/10
                    • вулиця Василя Кучера, 5
                    • вулиця Симиренка, 17
                    • вулиця Зодчих, 46
                    • вулиця Зодчих, 56
                    • вулиця Зодчих, 62
                    • вулиця Зодчих, 70
                    • вулиця Тулузи, 2/58
                    • вулиця Якуба Коласа, 23
                    • вулиця Чорнобильська, 20
                    • вулиця Ірпінська, 76 - 80
                    • вулиця Підлісна, 1
                    • вулиця Академіка Булаховського, 30
                    • вулиця Академіка Єфремова, 8 (розподільча смуга)
                    • вулиця Сім'ї Стешенків, 7
                    • вулиця Василя Стуса, 20

                    Де купити ялинку у Солом'янському районі

                    У Солом'янському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

                      • вулиця Солом'янська, 33
                      • вулиця Солом'янська, 39
                      • вулиця Борщагівська, 154-А (ТЦ "Аркадія")
                      • вулиця Академіка Шалімова, 37
                      • бульвар Чоколівський, 1
                      • бульвар Чоколівський, 19 - 21
                      • бульвар Чоколівський, 20
                      • бульвар Чоколівський, 24
                      • проспект Відрадний, 15/45
                      • проспект Повітряних Сил, 18/2

                      Де купити ялинку в Шевченківському районі

                      У Шевченківському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

                      • вулиця Юрія Іллєнка, 1
                      • вулиця Данила Щербаківського, 56
                      • ріг вулиць Ігоря Турчина та Мрії
                      • вулиця Парково-Сирецька, 10
                      • вулиця Ольжича, 14
                      • вулиця Олена Теліги, 31/1
                      • вулиця Щусєва, 5
                      • ріг вулиць Олени Теліги та Щусєва
                      • вулиця Дорогожицька, 13/14

                      Нагадаємо, раніше ми розповідали, які ціни на ялинки в Україні у 2024 році та як перевірити, що ялинку продають легально.

                      Читайте також, що відомо про головну ялинку України в Києві та організацію масових заходів у столиці під час різдвяних і новорічних свят.

                      Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

                      Читайте РБК-Україна в Google News
                      КМДА Київ Різдво Новий рік Свята
                      NEWS
                      Росіяни запустили по Україні 188 дронів і ракет. Скільки збила ППО
                      Росіяни запустили по Україні 188 дронів і ракет. Скільки збила ППО
                      DAILY
                      Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися
                      Данило Крамаренко, Дмитро Олійник Михайло Подоляк: Україна працює з Трампом, його ставлення до війни та РФ буде змінюватися