Яка буде погода на День Незалежності: новий прогноз синоптиків

Де пройдуть дощі

За даними Укргідрометцентру, невеликий короткочасний дощ можливий у Сумській області. Похмуру погоду з короткочасними дощами також прогнозують мешканцям Львова, Івано-Франківська та Чернівців.

Крім того, у західних областях України можливе невелике посилення вітру.

Подекуди короткочасний дощ також можливий в Одесі та області. На решті території України очікується суха та сонячна погода, з невеликою хмарністю.

"Дощі з грозами ймовірні 24 серпня лише у західній частині. Температура повітря +24+29, на півдні та сході, місцями в центрі +28+32 градуси", - прогнозує синоптик Наталка Діденко.

Детальний прогноз погоди на 24 серпня.

На Волині 24 серпня очікується хмарна погода без опадів. Вночі +13+15 градусів, вдень +24+27 градусів.

У Львові, Хмельницькому, Тернополі, Івано-Франківську та Чернівцях вночі +14+16 градусів, вдень прогріється до +24+27 градусів. Подекуди можливі короткочасні дощі.

На Закарпатті без опадів, невелика хмарність. Вночі +14+16 градусів, вдень повітря прогріється до +28 градусів.

У Житомирі та Вінниці невелика хмарність, вночі +14+16 градусів, вдень +25+27 градусів. Опади не прогнозуються.

На півдні дощі пройдуть лише в Одесі, в решті областей буде сухо, можлива невелика хмарність. Вночі від +18 до +21 градусів, вдень повітря прогріється до +30 градусів.

У Запоріжжі хмарно, але без опадів. Вночі +18+20 градусів, вдень +27+29 градусів. У Дніпрі трохи прохолодніше буде лише вночі, +15+17 градусів, вдень до +27 градусів, опади не прогнозуються.

У Луганській та Донецькій областях хмарно, без опадів. Вночі +13+15 градусів, вдень повітря прогріється до +25+27 градусів.

У Харкові та Полтаві невелика хмарність, без дощу. Вночі +14+16 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24+26 градусів.

У Сумах можливі дощі, а у Чернігові хмарно, але без опадів. Вночі від +13 до +15 градусів, удень +24 +26 градусів.

У Києві 24 серпня очікується невелика хмарність, але без опадів. Вночі +14+16 градусів, вдень повітря у столиці прогріється до +25+27 градусів.

Карта погоди в Україні на четвер, 24 серпня (скриншот)