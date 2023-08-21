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Як довго в Україні утримається спека: прогноз синоптиків до кінця літа

Україна, Понеділок 21 серпня 2023 14:08
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Як довго в Україні утримається спека: прогноз синоптиків до кінця літа Фото: спека утримається до кінця літа (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Суха та спекотна погода з температурою вище 30 градусів, скоріш за все, утримається в Україні до кінця літа. Похолодання можна очікувати на початку осені.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

"Десять днів будуть спекотними. Як була погода в попередні дні, така вона і залишиться, нічого істотно не зміниться", - сказав синоптик.

За його словами, дощі можливі лише в Карпатах, невеликі дощі - в північних та північно-східних областях, але їх буде "обмаль".

Білик зазначив, що така погода буде спостерігатися до кінця місяця, "і десь на вересень можливе відчутне зниження температури".

Синоптик нагадав, що спекотним був "майже весь серпень", але "колись це закінчиться". "Ті прогнози, які у нас зараз є, обіцяють за початку вересня (похолодання, - ред.)", - додав він.

Нагадаємо, в останні дні в Україні тримається спекотна погода з температурою до 35 градусів тепла вдень.

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