Чекайте на аномалію. Кліматолог ошелешила українців прогнозом погоди на осінь

Погода в Україні восени дуже порадує мешканців країни. Вона буде теплою та сухою. Також цього року очікуються аномально теплі температури повітря.

Такий прогноз озвучила розповіла кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології Укрдмі ДСНС України та НАН України Віра Балабух, пише Главред.

Якою буде погода восени 2023 року

Порівняно з останніми десятиліттями, восени 2023 року середня температура буде вищою на 1 градус.

"Середня за сезон температура повітря може бути на 1 градус Цельсія вищою порівняно з останніми десятиліттями. Це не означає, що такі аномально високі температури будуть спостерігатися щодня, проте позитивні температурні аномалії переважатимуть, особливо на заході країни", - повідомила Балабух.

Також восени очікується і бабине літо, коли температура повітря різко підвищиться, а середній показник за добу перевищуватиме 15 градусів за Цельсієм.

"Поки що у нас триває класичне літо і сказати настільки завчасно, коли почнеться і скільки триватиме бабине літо, неможливо", - зазначила експерт.

Коли буде похолодання восени

За прогнозами кліматологів, цієї осені в Україні очікуються ранні заморозки.

Погода піднесе неприємні сюрпризи вже на початку листопада, у цей період можливе сильне похолодання. Такі прогнози говорять про можливу ранню зиму в Україні.

Щодо початку зими, то синоптики впевнені, що за рахунок природного явища Ель-Ніньо в Україні буде аномально тепла зима.