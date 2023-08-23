Какая будет погода на День Независимости: новый прогноз синоптиков

Погода в Украине на День Независимости 24 августа порадует жителей большинства областей. По прогнозу синоптиков, только в нескольких областях возможны дожди. Но температура воздуха будет высокая - от комфортных +26 градусов до +30 градусов.
Какая погода ждет жителей Украины в День Независимости - читайте в материале Styler.
По данным Укргидрометцентра, небольшой кратковременный дождь возможен в Сумской области. Пасмурную погоду с кратковременными дождями также прогнозируют жителям Львова, Ивано-Франковска и Черновцов.
Кроме того, в западных областях Украины возможно небольшое усиление ветра.
Местами кратковременный дождь также возможен в Одессе и области. На остальной территории Украины ожидается сухая и солнечная погода, с небольшой облачностью.
"Дожди с грозами вероятны 24 августа только в западной части. Температура воздуха +24 +29, на юге и востоке, местами в центре +28 +32 градуса", - прогнозирует синоптик Наталка Диденко.
На Волыни 24 августа ожидается облачная погода, без осадков. Ночью +13 +15 градусов, днем +24 +27 градусов.
Во Львове, Хмельницком, Тернополе, Ивано-Франковске и Черновцах ночью +14 +16 градусов, днем прогреется до +24 +27 градусов. Местами возможны кратковременные дожди.
На Закарпатье без осадков, небольшая облачность. Ночью +14 +16 градусов, днем воздух прогреется до +28 градусов.
В Житомире и Виннице небольшая облачность, ночью +14 +16 градусов, днем +25 +27 градусов. Осадки не прогнозируются.
На юге дожди пройдут только в Одессе, в остальных областях будет сухо, возможна небольшая облачность. Ночью от +18 до +21 градуса, днем воздух прогреется до +30 градусов.
В Запорожье облачно, но без осадков. Ночью +18 +20 градусов, днем +27 +29 градусов. В Днепре чуть прохладнее будет только ночью, +15 +17 градусов, днем до +27 градусов, осадки не прогнозируются.
В Луганской и Донецкой областях облачно, без осадков. Ночью +13 +15 градусов, днем воздух прогреется до +25 +27 градусов.
В Харькове и Полтаве небольшая облачность, без дождя. Ночью +14 +16 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +24 +26 градусов.
В Сумах возможны дожди, а в Чернигове облачно, но без осадков. Ночью от +13 до +15 градусов, днем +24 +26 градусов.
В Киеве 24 августа ожидается небольшая облачность, но без осадков. Ночью +14 +16 градусов, днем воздух в столице прогреется до +25 +27 градусов.
Карта погоды в Украине на четверг, 24 августа (скриншот)
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