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Як звучить хіт Benassi Bros українською: ви будете вражені (відео)

Нова версія пісні підкорила мережу (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Багато хто точно пригадає хіт гурту Benassi Bros - легендарну пісню Hit my heart. І якщо оригіналом вже мало кого можна здивувати, то українську версію цього треку ви точно не чули.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), хіт Benassi Bros українською виконала блогерка Діна Тайманова, результатом вона вже поділилася в Instagram.

Як звучить хіт Benassi Bros українською

Так, блогерка й співачка переклала пісню й виконала її на камеру. Мелодію вона залишила незмінною.

В українській версії пісні, як і в оригіналі, йдеться про кохання та складні стосунки:

"Брехав мільйони раз мені
"Бувай", одна із фраз, бейбі
Але отримав шанс
Скажи один нюанс

Скривдиш моє серце знов
Чи залишиш всю мою любов?
Давай кохати без умов
Чи розіб'єш серце знов
Чи змусиш мене плакати 
Не лишай мою любов".

 

Як реагує мережа

У коментарях юзери пишуть, що українська версія їм сподобалася. Також користувачі залишили такі "відгуки":

  • "Ти мене занурила в молодість!"
  • "Мені подобається навіть більше, аніж оригінал!"
  • "Вкотре пересвідчуюсь, що український продукт - це кайф"
  • "Дуже круто!".
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