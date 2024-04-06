Як звучить хіт Benassi Bros українською: ви будете вражені (відео)

Як звучить хіт Benassi Bros українською

Так, блогерка й співачка переклала пісню й виконала її на камеру. Мелодію вона залишила незмінною.

В українській версії пісні, як і в оригіналі, йдеться про кохання та складні стосунки:

"Брехав мільйони раз мені

"Бувай", одна із фраз, бейбі

Але отримав шанс

Скажи один нюанс

Скривдиш моє серце знов

Чи залишиш всю мою любов?

Давай кохати без умов

Чи розіб'єш серце знов

Чи змусиш мене плакати

Не лишай мою любов".

Як реагує мережа

У коментарях юзери пишуть, що українська версія їм сподобалася. Також користувачі залишили такі "відгуки":