Хлопчик з мему "Скоро вже буде Паска" насмішив мережу новим відео

Маленький хлопчик Матвій Брус, який став зіркою мережі навесні 2022 року, коли "завірусився" на відео "Скоро вже буде Паска", видав новий ролик. Дитина насмішила юзерів своєю розповіддю про власний "городик".

Про це повідомляю РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok батька хлопчика Володимира Бруса.

Герой хіта "Скоро все буде Паска" випустив нове відео

Так, Матвій вирішив розповісти підписникам про те, чим займається на городі. Як виявилося, у хлопчика є своя "ділянка", на якій він посіяв буквально усе, що захотів - дині, гречку, редиску та інше.

До того ж Брус похизувався ключем від нового трактора. А старий, як заявив хлопчик, він "здав на металолом". Цього року Матвій не поспішає "анонсувати" Великдень. Можливо, дитина це зробить пізніше.

Як реагує мережа

Нове відео, у якому дитина не тільки показувала свої "володіння", а ще я нагадувала про необхідність підтримувати Збройні Сили України, насмішило та розчулило коментаторів. Матвій встиг зібрати чималу аудиторію, відео з ним часто стають "вірусними" та збирають багато переглядів.

Тому юзери пишуть:

"Хіба ж можна такому козаку щось погане писати?"

"А що купляти на Паску? Чекаю від тебе поради"

"Боже, який малий"

"Я його так люблю, завжди регочу від його відео"

"Посмішка не сходить після його слів, дякую"

Чим відомий Матвій Брус

Дитина живе з батьками на Черкащині. Родина хлопчика займається фермерством, а сам він намагається їм "допомагати". І навесні 2022 року батьки попросили сина розповісти щось на камеру, аби той їм не заважав.

І тоді хлопчик видав дуже смішну історію, під час якої промовив: "Скоро вже буде Паска, так що заказуйте м'яска, сардельку та ковбаска".

Згодом, коли відео зібрало мільйони переглядів, гурт МЮСЛІ UA наклав слова Матвія на музику.