Як звучав голос Фріди Кало? Вчені віднайшли єдиний унікальний запис відомої художниці

Відома мексиканська художниця та письменниця Фріда Кало де Рівера залишила по собі безцінні картини у стилі кубізму, символізму та сюрреалізму. Вона була яскравою представницею феміністичного мистецтва, яка акцентувала у своєму мистецтві питання національної ідентичності, гендерної, класової та расової нерівності. Тільки через багато десятиліть вченим вдалося віднайти єдиний запис її голосу.

Що відомо про Фріду Кало та як звучав голос талановитої жінки, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на All that’s interesting.

Хто така Фріда Кало

Фріда Кало народилася 6 липня 1907 року в передмісті Мехіко. Її батько був німцем, мати - метискою. Майже усе своє дитинство Фріда провела в родинному домі "Ля Каса Асуль" в Койоакані. Вона з дитинства була хворобливою - з 6 років наслідки поліомієліту, а у підлітковому віці потрапила у ДТП та перенесла чимало операцій.

Вона була перспективною студенткою медичної школи, але після аварії змушена була відмовитися від вищої освіти. Мистецтво було її захопленням з дитинства і вона до певного часу не думала, що це може стати справою її життя.

А ще у юні роки вона почала цікавитися політикою і навіть вступила у Комуністичну партію Мексики, де й зустріла свого чоловіка - художника Дієго Ріверу. Її будинок у різні часи ставав домом для революціонерів.

Розквіт Фріди як художниці припав на 1930-ті роки, коли вона подорожувала з чоловіком. Вона створила свій унікальний стиль, писала невеличкі автопортрети та портрети знайомих, в яких змішувала елементи доколумбової та католицькій міфології.

Перша виставка відбулася у 1938 році в Нью-Йорку, завдяки сюрреалісту Андре Бретону, який побачив у картинах Фріди потенціал. Наступного року - ще одна виставка, у Парижі - і одну з її картин придбав Лувр.

У наступне десятиліття Фріда Кало отримала успіх на багатьох виставках у Мексиці та США. Також вона стала викладачем у школі живопису і співзасновницею Семінару мексиканської культури.

Померла художниця у 1954 році, у віці 47 років. Дітей у Фріди не було і невдала вагітність погіршила й без того слабке здоров'я художниці.

Світова слава після смерті

Свою світову славу Кало отримала в останні роки свого життя та після смерті. За життя її знали як дружину Рівери, ексцентричну особу серед міжнародної культурної еліти. В кінці 1970-х вона стала символом для багатьох феміністичних організацій.

У 1980-х виставки її картин відбувалися по всьому світу і слава мексиканської художниці пішла вгору. До 1984 року вона досягла таких висот, що влада Мексики оголосила її картини національною культурною спадщиною і заборонила їх вивозити з країни.

Постать Кало та її погляди на життя були настільки цікавими, що виникла ціла течія - "фрідоманія" і зараз - вона одна з найвпізнаваніших художниць світу.

Загадковий голос Фріди Кало

Нещодавно вчені з Національної звукової бібліотеки Мексики зробили неймовірне відкриття - вони знайшли аудіозапис з голосом Фріди Кало. Аудіо походить з колекції старих треків з радіошоу під назвою El Bachiller.

"Голос Кало завжди був великою загадкою та нескінченим пошуком. Досі не було жодного запису Фріди Кало, хоча багато дослідників намагалися такий розшукати", - розповів директор Національної бібліотеки Павел Гранадос.

І хоча науковці все ще роблять перевірку запису, щоб впевнитися, що це дійсно голос Фріди Кало, фанати вже у захваті. Та і є кілька речей, які вказують на автентичність записів.

Оригінальний ярлик на записі зазначає, що голос на аудіо належить виконавцю, якого більше не існує. І ймовірно його було зроблено у 1953-1954 роках, незадовго до смерті художниці.

Крім того, у двохвилинному ролику жінка говорить міцним та живим тоном:

"Він велетенська, величезна дитина, з привітним обличчям і сумним поглядом. Його високі, темні, надзвичайно розумні та великі очі рідко залишаються на місці. Через опухлі та опуклі повіки вони майже вилазять з орбіт - як у жаби. Вони дозволяють його погляду охоплювати набагато ширше поле зору, ніби вони створені спеціально для художника, який малює великі простори та натовпи", - каже вона іспанською.

Це слова з есе, яке Фріда Кало написала про чоловіка - "Портрет Дієго". Вона описує художника-мураліста, з яким її пов'язують роки буремного, емоційного кохання. І це - єдиний запис її голосу.

Зараз вчені обробляють фонотеку з 1300 записів з надією знайти ще щось. І хоч персона Фріди Кало була великою та відомою, жодної документації з її голосом зроблено не було. Фотограф Жизель Фройд описав голос Кало, як "мелодійний та теплий".