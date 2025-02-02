Таємниця "Мона Лізи" розкрита? Хто така Ліза Герардіні та чи справді вона зображена на портреті

Це обличчя впізнає кожен, але її історія залишається оповитою таємницями. Ліза Герардіні, звичайна флорентійка XVI століття чи жінка, що надихнула Леонардо да Вінчі на створення найбільш загадкового шедевра? Чи справді вона була тією самою "Моною Лізою", що сьогодні всміхається нам із полотна у Луврі?

Що відомо про життя Лізи Герардіні та чому вчені вважають її прототипом до відомою картини "Мона Ліза" да Вінчі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на All that’s interesting.

Ліза Герардіні народилася 15 червня 1479 року у Флоренції, у родині, яка колись була впливовою, але ще до її народження втратила свій колишній статус.

У 15 років її видали заміж за 29-річного торговця шовком Франческо дель Джокондо. Саме цей союз, як вважається, і став причиною створення одного з найвідоміших портретів у світі.

За однією з версій, замовлення на портрет зробив сам Франческо, бажаючи увічнити красу своєї дружини та відзначити їхній фінансовий успіх. Вважається, що Леонардо да Вінчі почав роботу над полотном у 1503 році, коли Лізі було 24 роки.

Однак художник так і не передав картину родині Джокондо. Через свою схильність до перфекціонізму, травми та постійні нові проєкти він не завершив роботу, а згодом забрав її з собою до Франції, де вона залишилася після його смерті. Вважається, що да Вінчі працював над цією картиною в останні роки життя.

Після його смерті картина була придбана королем Франції Франциском - вона потрапила у його королівську колекцію до Французької революції, а згодом опинилася в руках повстанців. В 1797 році "Мона Ліза" була виставлена в паризькому Луврі.

Але чи дійсно Ліза Герардіні - та сама "Мона Ліза"? Довгий час існували сумніви. Деякі дослідники вважали, що модель могла бути нею, проте існували й інші версії: куртизанка, іспанська аристократка, а навіть... сам Леонардо да Вінчі у жіночому образі.

Сучасні дослідження підтверджують, що Ліза була ймовірною моделлю. У 2005 році німецький історик знайшов 500-річну записку Агостіно Веспуччі, близького друга Леонардо да Вінчі, де згадується, що художник працював над портретом Лізи Герардіні. Але, не маючи інших зображень жінки, вчені не можуть точно встановити її риси обличчя та порівняти їх із всесвітньо відомою картиною.

Дель Джокондо був торговцем шовком і подружжя жило комфортним, хоч і скромним життям у Флоренції. У 1503 році вони переїхали у великий будинок на Віа делла Стуфа. Ліза народила чоловікові шестеро дітей: П'єро, П'єра, Камілла, Марієтта, Андреа та Джокондо. П'єра та Джоконда померли у ранньому дитинстві, Камілла дожила до 19 років.

Сама Ліза була звичайною флорентійською жінкою того періоду. Деякі історики стверджують, що її історія могла бути значно темнішою, ніж повідомлялося. Та й про її чоловіка ходили чутки, що основою його бізнесу був не шовк, а торгівля рабинями.

Про Герардіні розповідали, що вона ледь уникла особистого скандалу, оскільки її намагалися спокусити одразу двоє чоловіків з впливової родини Медичі. Але вона дивом вийшла з цієї історії та не заплямувала свою репутацію.

Після смерті чоловіка в 1538 році Ліза Герардіні доживала віку в монастирі Сант'Орсола у Флоренції. Вона померла приблизно між 1542 і 1551 роками та на її похорон зібрався чималий натовп.

У 2010-х роках група дослідників намагалася знайти її останки, щоб створити 3D-модель її обличчя, але експертизи не дали остаточних висновків.

Існує також багато інших версій про справжню особу Мони Лізи. Серед альтернативних гіпотез:

Це портрет Катерини, матері Леонардо да Вінчі.

Це принцеса Ізабелла Неаполітанська

Це іспанська дворянка Костанца д'Авалос

Це автопортрет самого художника.

Це образ ідеальної жінки, створений із кількох реальних прототипів.

Таємнича посмішка Мони Лізи, складний фон картини та загадкова історія створюють ауру загадковості навколо цієї роботи. Щороку мільйони відвідувачів Лувру намагаються розгадати її секрети, але істина, можливо, так і залишиться прихованою в глибинах історії.