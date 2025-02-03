Как звучал голос Фриды Кало? Ученые нашли единственную уникальную запись известной художницы

Известная мексиканская художница и писательница Фрида Кало де Ривера оставила после себя бесценные картины в стиле кубизма, символизма и сюрреализма. Она была яркой представительницей феминистического искусства, которая акцентировала в своем искусстве вопросы национальной идентичности, гендерного, классового и расового неравенства. Только спустя много десятилетий ученым удалось найти единственную запись ее голоса.

Что известно о Фриде Кало и как звучал голос талантливой женщины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на All that's interesting.

Кто такая Фрида Кало

Фрида Кало родилась 6 июля 1907 года в пригороде Мехико. Ее отец был немцем, мать - метиской. Почти все свое детство Фрида провела в семейном доме "Ля Каса Асуль" в Койоакане. Она с детства была болезненной - с 6 лет последствия полиомиелита, а в подростковом возрасте попала в ДТП и перенесла немало операций.

Она была перспективной студенткой медицинской школы, но после аварии вынуждена была отказаться от высшего образования. Искусство было ее увлечением с детства и она до поры до времени не думала, что это может стать делом ее жизни.

А еще в юные годы она начала интересоваться политикой и даже вступила в Коммунистическую партию Мексики, где и встретила своего мужа - художника Диего Риверу. Ее дом в разное время становился домом для революционеров.

Расцвет Фриды как художницы пришелся на 1930-е годы, когда она путешествовала с мужем. Она создала свой уникальный стиль, писала небольшие автопортреты и портреты знакомых, в которых смешивала элементы доколумбовой и католической мифологии.

Первая выставка состоялась в 1938 году в Нью-Йорке, благодаря сюрреалисту Андре Бретону, который увидел в картинах Фриды потенциал. В следующем году - еще одна выставка, в Париже - и одну из ее картин приобрел Лувр.

В следующее десятилетие Фрида Кало получила успех на многих выставках в Мексике и США. Также она стала преподавателем в школе живописи и соучредителем Семинара мексиканской культуры.

Умерла художница в 1954 году, в возрасте 47 лет. Детей у Фриды не было и неудачная беременность ухудшила и без того слабое здоровье художницы.

Мировая слава после смерти

Свою мировую славу Кало получила в последние годы своей жизни и после смерти. При жизни ее знали как жену Риверы, эксцентричную личность среди международной культурной элиты. В конце 1970-х она стала символом для многих феминистических организаций.

В 1980-х выставки ее картин проходили по всему миру и слава мексиканской художницы пошла вверх. К 1984 году она достигла таких высот, что власти Мексики объявили ее картины национальным культурным наследием и запретили их вывозить из страны.

Фигура Кало и ее взгляды на жизнь были настолько интересными, что возникло целое течение - "фридомания" и сейчас - она одна из самых узнаваемых художниц мира.

Загадочный голос Фриды Кало

Недавно ученые из Национальной звуковой библиотеки Мексики сделали невероятное открытие - они нашли аудиозапись с голосом Фриды Кало. Аудио происходит из коллекции старых треков из радио-шоу под названием El Bachiller.

"Голос Кало всегда был большой загадкой и бесконечным поиском. До сих пор не было ни одной записи Фриды Кало, хотя многие исследователи пытались ее разыскать", - рассказал директор Национальной библиотеки Павел Гранадос.

И хотя ученые все еще делают проверку записи, чтобы убедиться, что это действительно голос Фриды Кало, фанаты уже в восторге. Да и есть несколько вещей, которые указывают на подлинность записей.

Оригинальный ярлык на записи отмечает, что голос на аудио принадлежит исполнителю, которого больше не существует. И вероятно он был сделан в 1953-1954 годах, незадолго до смерти художницы.

Кроме того, в двухминутном ролике женщина говорит крепким и живым тоном:

"Он огромный, огромный ребенок, с приветливым лицом и грустным взглядом. Его высокие, темные, чрезвычайно умные и большие глаза редко остаются на месте. Из-за опухших и выпуклых век они почти вылезают из орбит - как у лягушки. Они позволяют его взгляду охватывать гораздо более широкое поле зрения, будто они созданы специально для художника, который рисует большие пространства и толпы", - говорит она на испанском.

Это слова из эссе, которое Фрида Кало написала о муже - "Портрет Диего". Она описывает художника-муралиста, с которым ее связывают годы бурной, эмоциональной любви. И это - единственная запись ее голоса.

Сейчас ученые обрабатывают фонотеку из 1300 записей в надежде найти еще что-то. И хотя персона Фриды Кало была большой и известной, никакой документации с ее голосом сделано не было. Фотограф Жизель Фрейд описал голос Кало, как "мелодичный и теплый".