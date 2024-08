Як у звичайному житті виглядає Кончита Вурст. У це важко повірити (фото)

Початок кар’єри

Свій творчий шлях Томас починав з участі в австрійському шоу "Starmania", де зайняв друге місце. Через рік після цього він створив бой-бенд "Jetzt anders!", який проіснував близько місяця.

Згодом, після невдалого досвіду, артист таки наважився повернутися на сцену у 2011 - і саме тоді представив образ Кончити Вурст.

До слова, у жовтні 2015 музикант вперше відвідав Україну у своєму яскравому амплуа з перукою, сукнею та підборами. Він долучився до зйомок програми "Вечірній квартал" від "Студії 95" та заспівав пісні "You Are Unstoppable" і "Rise Like a Phoenix".

Образ Кончити Вурст

Оскільки австрієць завжди розумів, що хоче виступати перед публікою, то придумав такого собі персонажа, який буде абсолютно не схожим на нього у реальному житті.

Борода - своєрідна провокація, яка у поєднанні із жіночим одягом втілює таку собі гендерну суміш та демонструє усім, що кожна людина має як чоловічий, так і жіночий початок.

Томас в образі Кончити Вурст (Фото: instagram.com/conchitawurst)

"Євробачення-2014"

Кончита Вурст того року переможницею міжнародного пісенного конкурсу. Її виступ з піснею "Rise Like a Phoenix" сподобався публіці: це продемонстрували і результати голосування журі, і результати голосування глядачів.

Томас у повсякденному житті

У своєму блозі 35-річний музикант охоче ділиться кадрами, на яких постає без звичного сценічного вбрання: у повсякденному одязі, класичних костюмах чи одягає інколи щось більш спортивне.

Кончита Вурст у повсякденному житті (Фото: instagram.com/conchitawurst)

На одному з фото артист з'явився у довгій сукні на бретелях, яку поєднав із кепкою та відкритим взуттям.

Один з образів Томаса (Фото: instagram.com/conchitawurst)

В цілому, як можна прослідкувати з його соцмереж, зірка не боїться бути собою та демонструвати себе в абсолютно різних настроях і образах.

Саме за це шанувальники цінують його і дякують у численних коментарях. Вони не втомлюються висловлювати знаменитості слова захоплення, а також писати про те, що він надихає їх своєю природністю, авантюрністю і сміливістю.

Артист часто показує себе і в чоловічій подобі (Фото: instagram.com/conchitawurst)

Життя співака сьогодні

З крайніх публікацій співака можна побачити, що він продовжує виходити у світ у звичному сценічному образі, який часто складається з жіночних обтислих суконь, спідниць чи інших яскравих поєднань. При цьому Нойвірт не боїться знайомити підписників і з іншими своїми сторонами.

Як і раніше, зірка продовжує займатися активною музичною діяльністю та радувати слухачів новими хітами.

Нойвірт продовжує займатися музикою (Фото: instagram.com/conchitawurst)