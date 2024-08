Как в обычной жизни выглядит Кончита Вурст. В это сложно поверить (фото)

Начало карьеры

Свой творческий путь Томас начинал с участия в австрийском шоу "Starmania", где занял второе место. Через год после этого он создал бой-бэнд "Jetzt anders!", просуществовавший около месяца.

Впоследствии, после неудачного опыта, артист решился вернуться на сцену в 2011-м - и именно тогда представил образ Кончиты Вурст.

К слову, в октябре 2015 года музыкант впервые посетил Украину в своем ярком амплуа с париком, платьем и каблуками. Он принял участие в съемках программы "Вечерний квартал" от "Студии 95" и спел песни "You Are Unstoppable" и "Rise Like a Phoenix".

Образ Кончиты Вурст

Поскольку австриец всегда понимал, что хочет выступать перед публикой, то придумал некого персонажа, который будет совершенно не похож на него в реальной жизни.

Борода - своеобразная провокация, которая в сочетании с женской одеждой воплощает гендерную смесь и демонстрирует всем, что каждый человек имеет как мужское, так и женское начало.

Томас в образе Кончиты Вурст (Фото: instagram.com/conchitawurst)

"Евровидение-2014"

Кончита Вурст тогда стала победительницей международного песенного конкурса. Ее выступление с песней "Rise Like a Phoenix" понравилось публике: это продемонстрировали и результаты голосования жюри, и результаты голосования зрителей.

Томас в повседневной жизни

В своем блоге 35-летний музыкант охотно делится кадрами, на которых предстает без привычных сценических нарядов: в повседневной одежде, классических костюмах или иногда одевает что-то более спортивное.

Кончита Вурст в повседневной жизни (Фото: instagram.com/conchitawurst)

На одном из фото артист появился в длинном платье на бретелях, которое соединил с кепкой и открытой обувью.

Один из образов Томаса (Фото: instagram.com/conchitawurst)

В целом, как можно проследить из его соцсетей, звезда не боится быть собой и демонстрировать себя в совершенно разных настроениях и образах.

Именно за это поклонники ценят его и благодарят в многочисленных комментариях. Они не устают выражать знаменитости слова восхищения, а также писать о том, что он вдохновляет их своей естественностью, авантюрностью и смелостью.

Артист часто показывает себя и в мужском облике (Фото: instagram.com/conchitawurst)

Жизнь певца сегодня

Из крайних публикаций певца можно увидеть, что он продолжает выходить в свет в привычном сценическом образе, часто состоящем из женских обтягивающих платьев, юбок или других ярких сочетаний. При этом Нойвирт не боится знакомить подписчиков и с другими своими сторонами.

Как и раньше, звезда продолжает заниматься активной музыкальной деятельностью и радовать слушателей новыми хитами.

Нойвирт продолжает заниматься музыкой (Фото: instagram.com/conchitawurst)