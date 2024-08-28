Як зараз виглядає і чим займається Ліна Міцукі - колишня учасниця жіночого поп-гурту Real O (фото)

Ліна Міцукі - українська виконавиця, учасниця "Фабрики зірок-2" та колишня артистка гурту Real O, до складу якого входили ще троє її колег.

Що відомо про життя співачки сьогодні та як вона виглядає, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram .

Участь у Real O

Ліна Міцукі стала частиною цієї музичної команди у 2008 році. У числі інших учасниць також були Регіна Тодоренко, яка зрадила Україну та обрала країну-агресорку Росію; Олена Виноградова та Світлана Тарабарова.

Колектив був заснований співачкою і продюсеркою Наталією Могилевською. Гурт виступав у такому складі до 2012, поки артистки не почали йти та займатись розвитком своєї сольної кар’єри.

Кількома роками раніше Тарабарова ділилася у соцмережах архівними знімками з учасницями Real O. Вона тоді зазначала, що побачилася з колегами через 10 років після останньої їхньої зустрічі. Такі ж фото викладала в мережу і Міцукі.

Колишні учасниці гурту Real O - Тарабарова, Виноградова, Тодоренко і Міцукі (Фото: instagram.com/lina_mitsuki)

Ліна Міцукі сьогодні

Із соцмереж виконавиці можна зрозуміти, що наразі вона мешкає за кордоном. У шапці профілю вона презентувала себе як співачку, авторку пісень та творчу душу, яка наразі живе в Непалі та працює над фільмом.

На сторінці зірки можна знайти музичні відео, де вона в основному виконує англомовні композиції. Також українка ділиться кадрами з подорожей.

Ліна Міцукі мешкає за кордоном (Фото: instagram.com/lina_mitsuki)

Крім того, у блозі виконавиці можна побачити й спільні знімки з її обранцем - українським виконавцем, фронтменом гурту SunSay та учасником гурту 5'Nizza Андрієм Запорожцем.

Співачка зі своїм обранцем - виконавцем Андрім Запорожцем (Фото: instagram.com/lina_mitsuki)

За сторінкою співачки в Instagram стежать близько 12 тисяч користувачів.

Ліна зазначила, що є виконавицею з України, а також у її збережених stories можна знайти інформацію, що стосується війни у рідній країні та допомоги співвітчизникам.

До повномасштабного вторгнення, коли Ліна ще мешкала в Україні, вона виступала у рідному Харкові, даючи концерти у місцевих клубах та ресторанах.

Зараз, як можна зрозуміти, Міцукі не полишила улюбленої справи та продовжує займатися музичною діяльністю.