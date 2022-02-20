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Как почистить вареное яйцо за 2 секунды: вы этот способ точно не использовали ранее

Новина українською →
Воскресенье 20 февраля 2022 15:24
Как почистить вареное яйцо за 2 секунды: вы этот способ точно не использовали ранее Фото: Как очистить вареное яйцо за две секунды (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Очистить вареное яйцо от скорлупы умеет даже ребенок. Но вот сделать это за две секунды и при этом получить яйцо абсолютно целым - так вы точно не умеете.

Какой способ поможет вам очистить яйца за две секунды одним легким движением руки - читайте ниже.

Обычно чистка яйца от скорлупы не занимает много времени. Но бывают ситуации, когда это нужно сделать очень быстро или гарантированно получить яйцо абсолютно целым - например, для оформления блюд или салата.

Скорлупа часто прилипает к яйцу даже после погружения в холодную воду. Это зависит от многих факторов и создает массу неудобств.

Соскребать скорлупу с яйца маленькими кусочками - занятие точно не для слабонервных.

Но есть один простой способ, который вам поможет снять скорлупу за пару секунд.

Достаньте вареное яйцо из кастрюли и положите в стакан.

Наполните стакан наполовину холодной водой и закройте сверху ладонью.

А потом в течение 3 секунд энергично потрясите стакан в разные стороны.

Вот и все. Теперь вам достаточно потянуть скорлупу, и она снимется с яйца сразу вся.

Более детально этот хитрый способ можно рассмотреть на этом видео:

Напомним, ранее мы писали о том, какой хитрый ингредиент добавляли к вареным овощам наши бабушки, чтобы сделать их вкуснее.

А также мы рассказывали о том, как быстро можно реанимировать липучки на обуви.

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