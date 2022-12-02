Как сварить яйца, чтобы они легко чистились: проверенные способы

Практически все люди сталкивались с ситуацией, когда сваренные яйца совершенно не чистились от скорлупы. И такая ситуация сильно расстраивает, особенно, когда стандартные правила соблюдены.

Какие советы помогут вам сварить яйца и легко очистить их от скорлупы - читайте ниже.

Почему яйца плохо чистятся

Иногда яйца даже из одной партии чистятся по-разному. Белок прилипает к скорлупе, и яйца теряют свою форму и привлекательный вид. И вы сделали все по правилам - отварили, поставили в холодную воду, дали остыть.

Причины:

Яйца слишком свежие. В тупой части яйца между внутренней и внешней оболочкой под скорлупой размещается воздушная камера. У яиц, которые полежали 1-2 недели, белок подсыхает, и камера расширяется. При варке в воздушном мешке образуется много пара, который помогает отделить белок от скорлупы.

Холодная вода. При варке вы опускаете яйца в холодную воду. Сырое яйцо состоит из известковой светонепроницаемой скорлупы, белка и желтка. Скорлупа выполняет защитную функцию для белка и желтка, хотя пронизана мельчайшими порами. При термообработке через поры внутрь попадает горячий пар. Если вода холодная, то нагревание идет медленно, и при этом белок сворачивается постепенно и прилипает к скорлупе.

Вы чистите горячие яйца. Яйца должны полностью остыть, иначе горячий белок будет прилипать к скорлупе.

Вы начинаете чистить с острого конца. Воздушная камера находится в тупом конце и если начинать с острой, то она будет сниматься с кусочками белка.

Храните яйца при низких температурах. Холод плохо влияет на процесс денатурации белка и если яйца перемерзли, то скорлупа будет отделяться сложно при любом способе приготовления.

Как проверить "возраст" яйца

От свежести яйца зависит время приготовления, поэтому стоит заранее узнать его "возраст". Погрузите яйцо в холодную подсоленную воду. Если оно утонет и ляжет на бок - это совсем свежее яйцо, если ему более трех недель - всплывет на поверхность.

Сколько варить яйца и как

Время указывается от момента закипания воды:

В мешочек - 3 минуты

Всмятку - 6 минут

Вкрутую - 15 минут

1. Для получения вкусных яиц вкрутую, нужно погрузить яйца в едва теплую воду, дать закипеть и отставить на пару минут. Потом снова дать закипеть и варить 10 минут. А потом сразу же переложить в другую посуду и залить холодной водой.

2. Свежие яйца стоит варить на 2-3 минуты дольше, чем те, которые уже полежали около недели.

3. Чтобы яйца хорошо чистились, при варке можно добавить ½ ч. ложки пищевой соды или 1 ложку соли.

4. Перед варкой сырые яйца можно встряхнуть слегка или покрутить на поверхности стола, чтобы содержимое внутри равномерно распределилось и воздушная камера увеличилась.

5. Вода должна покрывать яйца на 1 см, а класть их нужно в воду комнатной температуры или едва теплую. В горячую нельзя - скорлупа может треснуть.

6. Яйца с тонкой скорлупой можно варить на пару - уложите их в сито и сверху накройте крышкой. Яйца не должны биться друг об друга - то обработка паром будет равномерной.

7. Чтобы яйца легче чистились, надколите скорлупу перед погружением в холодную воду - холод проникнет под оболочку, и скорлупа легче будет сниматься.

8. В холодной воде яйца должны находиться 10-15 минут. Воду можно 2-3 раза поменять, пока они полностью остынут. Также яйца можно поместить на несколько часов в холодильник.

Как чистить яйца

Покачайте остывшее яйцо перед чисткой по дощечке или столу, слегка придавливая рукой сверху. Скорлупа начнет трескаться, и оболочка отделится от белка. Яйцо будет очищаться быстро и без повреждений.

Чистить яйца можно и под проточной водой - так они будут чиститься намного лучше.