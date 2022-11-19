Як зварити соковитий і смачний буряк за 15 хвилин: три легкі способи

Відварені буряки потрібні для багатьох вітамінних салатів і різних страв. І проблема для багатьох кулінарів у тому, що буряк довго вариться. Але є кілька лайфхаків, які скоротять цей час до 15-30 хвилин.

Як швидко зварити буряк, щоб він був соковитим і смачним - читайте нижче.

У буряках міститься багато вітамінів та корисних мінералів. У цьому овочі багато вітамінів А, В1, В5, В9, С і РР. Буряк допомагає покращити самопочуття, нормалізує травлення, справляється з авітамінозом, виводить токсини та покращує обмін речовин.

А ще буряк був одним із головних овочів у раціоні наших предків. Він є основним інгредієнтом національного борщу.

Як швидко зварити буряк на вогні

Помийте буряк і складіть у каструлю. Залийте гарячою водою так, щоб вона повністю покривала овочі на 10-12 см. Потім поставте на сильний вогонь та варіть після закипання 15-20 хвилин.

Потім помістіть буряки під крижану воду - бажано проточну. Або приготуйте миску з холодною водою з додаванням льоду. Тримайте овочі у крижаній воді 5-7 хвилин. Цього буде достатньо, щоб буряк був готовий до вживання.

З мінусів цього способу буряк втрачає частину вітаміну С при такому агресивному приготуванні.

Приготування буряків у мультиварці

Помийте буряки, залийте гарячою водою і поставте в мультиварку на режим варіння або тушкування на 10 хвилин. Після цього злийте воду та промийте в холодній воді. Буряк буде готовий до вживання.

Приготування буряків у мікрохвильовій печі

Помийте буряк і складіть у ємність або спеціальний пакет для мікрохвильової печі. Помістіть у піч та поставте на середню потужність. Готуйте 10-15 хвилин, потім перевірте готовність.

Швидкість приготування залежить від багатьох факторів – від розміру коренеплодів, сорту. Тому іноді потрібен додатковий час.

Якщо овочі напівсирі, поставте в мікрохвильову піч ще на 5-10 хвилин.