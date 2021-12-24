Как быстро отварить морковь для винегрета или оливье: будет в два раза вкуснее

У каждого кулинара есть собственные секреты приготовления новогодних салатов. Во многих из них обязательным ингредиентом является отварная морковь.

Этот овощ варится довольно долго, но есть несколько секретов, которые помогут вам не только быстрее морковь сварить, но и сделать ее вкуснее. Как улучшить вкус винегрета или оливье – читайте ниже.

Для салатов выбирайте морковь средних размеров и желательно, чтобы овощи все были приблизительно одинаковые по размеру. Так они будут одинаково отварены и не будет разницы во вкусе.

Перед варкой морковь нужно тщательно перебрать и не использовать те, у которых есть дефекты. Потом морковь нужно хорошо промыть под проточной водой.

Вариантов варки моркови есть несколько. Стандартный – на плите, в кастрюле с водой. Также можно отварить овощи в мультиварке или в микроволновой печи.

На плите морковь варится довольно долго. Вода должна полностью покрывать овощи, а после закипания морковь варят еще около получаса. Чтобы сократить это время в два раза, морковь можно сразу нарезать кусочками.

Порезанную морковь также заливаете водой и ставите на огонь. Закипит она намного быстрее, а для варки будет достаточно 15 минут. Чтобы проверить ее готовность – проткните морковь зубочисткой.

Если зубочистка мягко входит до середины овоща, то смело можете выключать огонь.

В мультиварке морковь варится намного быстрее. Если вы зальете ее теплой водой и поставите обычную программу варки – хватит и 10 минут.

В режиме пароварки процесс займет больше времени, но так морковь будет более мягкая и вкусная. Таким способом нужно варить 25-30 минут.

Самым быстрым способом является варка в микроволновой печи. Морковь нужно положить в пакет, а потом поставить емкость в микроволновку. Достаточно 5-8 минут, чтобы овощи сварились.