Как сварить сочную и вкусную свеклу за 15 минут: три легких способа

Отварная свекла нужна для многих витаминных салатов и различных блюд. И проблема для многих кулинаров кроется в том, что свекла долго варится. Но есть несколько лайфхаков, которые сократят это время до 15-30 минут.

Как быстро сварить свеклу, чтобы она была сочной и вкусной - читайте ниже.

В свекле содержится много витаминов и полезных минералов. В этом овоще большое количество витаминов А, В1, В5, В9, С и РР. Свекла помогает улучшить самочувствие, нормализует пищеварение, справляется с авитаминозом, выводит токсины и улучшает обмен веществ.

А еще свекла была одним из главных овощей в рационе наших предков. Она является основным ингредиентом для национального борща.

Как быстро сварить свеклу на огне

Помойте свеклу и сложите в кастрюлю. Залейте горячей водой так, чтобы она полностью покрывала овощи на 10-12 см. Потом поставьте на сильный огонь и варите после закипания 15-20 минут.

Потом поместите свеклу под ледяную воду - желательно проточную. Или приготовьте миску с холодной водой с добавлением льда. Держите овощи в ледяной воде 5-7 минут. Этого будет достаточно, чтобы свекла была готова к употреблению.

Из минусов этого способа - свекла теряет часть витамина С при таком агрессивном приготовлении.

Приготовление свеклы в мультиварке

Помойте свеклу, залейте горячей водой и поставьте в мультиварку на режим варки или тушения на 10 минут. После этого слейте воду и промойте в холодной воде. Свекла будет готова к употреблению.

Приготовление свеклы в микроволновой печи

Помойте свеклу и сложите в емкость или специальный пакет для микроволновки. Поместите в печь и поставьте на среднюю мощность. Готовьте 10-15 минут, потом проверьте на готовность.

Скорость приготовления зависит от многих факторов - от размера корнеплодов, от сорта. Поэтому иногда нужно дополнительное время.

Если овощи полусырые, то поставьте в микроволновую печь еще на 5-10 минут.