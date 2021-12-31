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Как быстро приготовить овощи для Оливье или другого салата: хватит и 20 минут

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Пятница 31 декабря 2021 14:07
Как быстро приготовить овощи для Оливье или другого салата: хватит и 20 минут Фото: Как приготовить салат Оливье очень быстро (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Приготовить салаты для новогоднего стола занимает очень много времени. В основном, время уходит на варку овощей и нарезку.

Как быстро приготовить овощи для Оливье и других салатов – читайте в нашем материале ниже.

Варим овощи

Поставьте на огонь две кастрюли с водой. Можно вскипятить воду в чайнике и залить ее в кастрюлю – так будет еще быстрее. Когда вода закипит, добавляем в нее соль из расчета ½ чайной ложки на литр воды.

Чистим картофель и морковь. Этот же вариант подойдет для свеклы. Все овощи можно чистить овощечисткой.

Хорошо моем овощи, а потом нарезаем отдельно мелкими кубиками – картофель и морковь. Овощи засыпаем в отдельные кастрюли, вместе их варить нельзя.

Чтобы они не разварились, капните в воду пару капель лимонного сока или уксуса. Сварятся они очень быстро – от 5 до 10 минут, зависит от сорта овощей.

Добавляем остальные ингредиенты

Пока овощи варятся, открывайте банку с зеленым горошком, порежьте соленые огурцы и мясное (курица, ветчина, колбаса).

Картошку откиньте на сито, воду сливайте. Потом такую же процедуру проделайте с морковью. Воду слейте в кастрюлю, где варился картофель. Положите туда яйца и варите их 10 минут.

Овощам дайте время остыть, потом насыпайте в посуду для Оливье. Яйца положите в миску с ледяной водой.

Когда яйца остыли, нарежьте их с помощью специальной овощерезки или сеточки для овощей. А потом добавляйте в салат. Заправляйте майонезом и отправьте на полчаса-час в холодильник.

Эксперты рекомендуют лук класть в любой салат с майонезом только перед подачей на стол, иначе салат очень быстро испортится и будет горчить.

Еще один секретный лайфхак, который сделает ваш Оливье намного вкуснее

Добавьте в салат один плавленый сырок. Натрите его на терке и перемешайте с остальными ингредиентами – это сделает ваш салат более нежным.

Напомним, ранее мы писали о том, какие продукты категорически нельзя сочетать за праздничным столом.

А также рассказывали о том, сколько можно хранить оливье, шубу и холодец.

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