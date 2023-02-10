UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як зварити каструлю картоплі за 10 хвилин: маловідома хитрість

Як швидко зварити картоплю (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Картопля - універсальний гарнір, яким можна доповнювати основні страви з м'яса, риби чи овочів. Але на приготування того ж пюре витрачається немало часу.

Що робити, якщо часу обмаль або ж гості на порозі - дізнайтеся нижче в матеріалі Styler.

Проста кулінарна хитрість

Такий лайфхак допоможе прискорити варіння картоплі у 2-3 рази, не докладаючи особливих зусиль.Необхідно зробити три кроки, щоб отримати потрібний результат.

Коренеплоди очищають від шкірки, як завжди. Потім овоч розрізають на 4-6 частин - залежно від розміру картоплини.

Картоплю поміщають у холодну воду, а потім перекладають у каструлю. Овочі підсолюють і відразу заливають окропом - так картопля збереже максимум корисних властивостей. Води треба стільки, щоб картопля була злегка покрита.

Потім у каструлю додають невеликий шматочок вершкового масла. На поверхні утворюється плівка, завдяки якій гарнір приготується вдвічі швидше і набуде приємного вершкового смаку.

Як приготувати найсмачніше картопляне пюре

Важливе значення має сорт картоплі. Оберіть бульби з твердою неводянистою м'якоттю.

Зваріть картоплю в киплячій підсоленій воді, злийте рідину і перетовчіть за допомогою звичайної товкалки або вилки.

Додайте гаряче молоко і м'яке масло високої жирності.

Щоб додати ресторанного смаку вашій страві, додайте трохи сиру (пармезан, швейцарський сир Емменталь або екзотичний сир Рокфор - до вашого смаку).

Дивіться рекомендації Євгена Клопотенка щодо приготування ідеальної картоплі:

Раніше ми писали, чи можна їсти пророслу картоплю.

Також читайте про рибні котлети з секретним інгредієнтом.

Читайте РБК-Україна в Google News
лайфхаклайфхакикартофель