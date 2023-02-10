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Как сварить кастрюлю картошки за 10 минут: малоизвестная хитрость

Как быстро сварить картошку (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Картофель – универсальный гарнир, которым можно дополнять основные блюда из мяса, рыбы или овощей. Но на приготовление того же пюре уходит немало времени.

Что делать, если времени немного или гости на пороге – узнайте ниже в материале Styler.

Простая кулинарная хитрость

Такой лайфхак поможет ускорить варку картофеля в 2-3 раза, не прилагая особых усилий. Необходимо сделать три шага, чтобы получить нужный результат.

Корнеплоды очищают от кожуры, как обычно. Затем овощ разрезают на 4-6 частей – в зависимости от размера картофелины.

Картофель помещают в холодную воду, затем перемещают в кастрюлю. Овощи подсаливают и сразу заливают кипятком – так картофель сохранит максимум полезных свойств. Воды нужно столько, чтобы картофель был слегка покрыт.

Затем в кастрюлю добавляют небольшой кусочек сливочного масла. На поверхности образуется пленка, благодаря которой гарнир приготовится вдвое быстрее и приобретет приятный сливочный вкус.

Как приготовить вкуснейшее картофельное пюре

Большое значение имеет сорт картофеля. Выберите клубни с жесткой неводянистой мякотью.

Сварите картофель в кипящей подсоленной воде, слейте жидкость и перетолките с помощью обыкновенной толкалки или вилки.

Добавьте горячее молоко и мягкое масло высокой жирности.

Чтобы добавить ресторанный вкус вашему блюду, добавьте немного сыра (пармезан, швейцарский сыр Эмменталь или экзотический сыр Рокфор – по вашему вкусу).

Смотрите рекомендации Евгения Клопотенко по приготовлению идеального картофеля:

Раньше мы писали, можно ли есть проросший картофель.

Также читайте о рыбных котлетах с секретным ингредиентом.

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