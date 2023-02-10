Как сварить кастрюлю картошки за 10 минут: малоизвестная хитрость
Картофель – универсальный гарнир, которым можно дополнять основные блюда из мяса, рыбы или овощей. Но на приготовление того же пюре уходит немало времени.
Что делать, если времени немного или гости на пороге – узнайте ниже в материале Styler.
Простая кулинарная хитрость
Такой лайфхак поможет ускорить варку картофеля в 2-3 раза, не прилагая особых усилий. Необходимо сделать три шага, чтобы получить нужный результат.
Корнеплоды очищают от кожуры, как обычно. Затем овощ разрезают на 4-6 частей – в зависимости от размера картофелины.
Картофель помещают в холодную воду, затем перемещают в кастрюлю. Овощи подсаливают и сразу заливают кипятком – так картофель сохранит максимум полезных свойств. Воды нужно столько, чтобы картофель был слегка покрыт.
Затем в кастрюлю добавляют небольшой кусочек сливочного масла. На поверхности образуется пленка, благодаря которой гарнир приготовится вдвое быстрее и приобретет приятный сливочный вкус.
Как приготовить вкуснейшее картофельное пюре
Большое значение имеет сорт картофеля. Выберите клубни с жесткой неводянистой мякотью.
Сварите картофель в кипящей подсоленной воде, слейте жидкость и перетолките с помощью обыкновенной толкалки или вилки.
Добавьте горячее молоко и мягкое масло высокой жирности.
Чтобы добавить ресторанный вкус вашему блюду, добавьте немного сыра (пармезан, швейцарский сыр Эмменталь или экзотический сыр Рокфор – по вашему вкусу).
Смотрите рекомендации Евгения Клопотенко по приготовлению идеального картофеля:
Раньше мы писали, можно ли есть проросший картофель.
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