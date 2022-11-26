Как встретить Новый 2023 год, чтобы привлечь успех: советы астропсихолога

2022 год стал чрезвычайно тяжелым для каждого украинца. Как после тяжелого периода настроиться на лучшее и правильно встретить Новый год?

Как настроиться на позитив в следующем году?

Чтобы не попасть в ловушку "ожиданий", важно каждому сконцентрироваться на своей зоне ответственности.

Задайте вопрос: Что я могу сделать? Как я могу повлиять на ситуацию? Ведь благоприятная ситуация в семье, развитие себе и детей уже огромный вклад в здоровое общество.

Важно подвести итоги года

Оценить, что удалось в этом году реализовать, а что нет. Правильно расставить приоритеты и цели на следующий год. Обозначить, с чем мы входим в новый год, какие цели ставим и какие действия нам помогут в их реализации.

Важно перестать откладывать свою жизнь на потом.

Часто в сети встречаются посты на тему "Что ты сделаешь после победы?"

А ведь на самом деле никто не знает когда наступит этот день. Жизнь идет, мы можем влиять на качество своей жизни.

Не откладывайте праздник на потом, позволяйте себе радоваться жизни.

Если у вас есть дети, подумайте, что у них детство одно.

Сейчас самое время сделать адвент-календарь, подготовить список подарков и выбирать наряды.

В чем каждому из знаков встречать Новый год, смотрите советы от Алены Лесной: