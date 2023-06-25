Як зрозуміти, що у вас високий тиск, якщо нема тонометра

Які симптоми можуть свідчити про високий тиск?

Задуха, загальна слабкість, іноді аж до втрати свідомості, запаморочення

Дзвін у вухах

Погіршення зору

Підвищене серцебиття у стані спокою

Біль у грудях

Кровотеча з носа

Головний біль, особливо в зоні потилиці чи тімʼяній частині

Щодо останнього - це рідкий симптом, буває далеко не у всіх і не завжди говорить саме про високий тиск.

Важливо!

Лікарка наголосила, що дуже важливо розуміти, що ці симптоми проявляються не завжди, особливо на початку.

Тому найнадійніший спосіб виявити, чи є у вас підвищений тиск - виміряти його тонометром. Якщо ви не маєте артеріальної гіпертензії (гіпертонії), робити це варто 1 раз на 3 місяці.

Гіпертоніки мають регулярно вимірювати тиск і вести щоденник, щоб контролювати ймовірні зміни і коригувати своє лікування. При гіпертонії воно має бути постійним і призначати / скасовувати собі препарати, коли стане легше - не можна.

Які норми тиску

За словами лікаря, всі показники, які дорівнюють 140/90 і вище потребують постійного спостереження у лікаря.

Лікар-кардіолог Юлія Смерека у своєму блозі в Instagram дає такі показники для дорослих віком від 18 до понад 80 років: