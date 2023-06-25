Як зрозуміти, що у вас високий тиск, якщо нема тонометра

Найнадійніший спосіб діагностувати підвищення артеріального тиску - це виміряти його тонометром. Але що робити, якщо у вас нема приладу під рукою, а треба визначити, що з вами не так, і вжити заходів.
Про це розповіла лікар-кардіолог Наталя Іванюк в Instagram.
Щодо останнього - це рідкий симптом, буває далеко не у всіх і не завжди говорить саме про високий тиск.
Лікарка наголосила, що дуже важливо розуміти, що ці симптоми проявляються не завжди, особливо на початку.
Тому найнадійніший спосіб виявити, чи є у вас підвищений тиск - виміряти його тонометром. Якщо ви не маєте артеріальної гіпертензії (гіпертонії), робити це варто 1 раз на 3 місяці.
Гіпертоніки мають регулярно вимірювати тиск і вести щоденник, щоб контролювати ймовірні зміни і коригувати своє лікування. При гіпертонії воно має бути постійним і призначати / скасовувати собі препарати, коли стане легше - не можна.
За словами лікаря, всі показники, які дорівнюють 140/90 і вище потребують постійного спостереження у лікаря.
Лікар-кардіолог Юлія Смерека у своєму блозі в Instagram дає такі показники для дорослих віком від 18 до понад 80 років:
Раніше ми писали про 10 міфів, які заважають почати лікування, якщо у вас високий тиск.
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