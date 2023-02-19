Як правильно міряти тиск автоматичним і механічним тонометром, щоб цифри "не брехали"
Правильне вимірювання тиску, особливо для людей з артеріальною гіпертензією (хронічним захворюванням з підвищеним АТ), має дуже важливе значення. Адже вони мають контролювати свій стан регулярно, щоб розуміти, коли щось йде не так.
Існує три основні види тонометрів - механічний, автоматичний і напівавтоматичний, і у кожного є свої особливості. Крім того, до процедури вимірювання треба правильно готуватися.
Як правильно міряти тиск, і яких помилок не варто допускати - в матеріалі Styler нижче.
В чому різниця між тонометрами
У механічних тонометрах використовується манжета для передпліччя, повітря нагнітається вручну за допомогою груші і клапана, а результат виводиться на манометр. При цьому слухати пульс вам треба буде на слух за допомогою фонендоскопу.
В автоматичних тонометрах процес вимірювання тиску виключає будь-які рухи людини, крім вибору необхідних функцій, оскільки повітря нагнітається за допомогою електричного компресора, а результат виводиться на електронний циферблат.
Напівавтоматичні тонометри - це щось середнє між механічними та автоматичними, де використовується ручна груша для накачування повітря, а результат обробляється та виводиться на дисплей.
Кардіолог Наталя Федів в Instagram радить при виборі моделі треба проконтролювати відповідність розміру манжети до об’єму вашого плеча. Для цього треба виміряти обвід плеча посередині між ліктьовим і плечовим суглобами.
А от моделі "на зап’ястя" рекомендується використовувати у якості варіанту для подорожей.
Кардіолог, для домашніх вимірювань, рекомендує пацієнтам автоматичний або ж напівавтоматичний тонометр. Лікарка запевняє, що гаджетам такого типу цілком можна довіряти. До того ж вони простіші у використанні.
Головна різниця між тонометрами - це ціна, де автоматичні моделі найдорожчі.
Як правильно міряти тиск
Для механічного тонометра:
- накладіть манжет на плече (2-3 см вище кубітальної ямки).
- За допомогою груші нагнітайте повітря в манжет.
- Фонендоскоп утримуйте на артерії.
- Випустіть рівномірно повітря з клапана.
- Зафіксуйте показники виникнення і зникнення тонів.
Початок звукових тонів - систолічний, зникнення - діастолічний показник.
Для автоматичного тонометра:
- Відпочиньте 5 хвилин
- Сядьте на стільчик з прямою спиною, обидві стопи мають бути на підлозі.
- Розмістіть руку на рівні грудної клітини чи серцевої ділянки.
- Не рухайтесь, не розмовляйте, поки апарат не виміряє АТ.
Фото: instagram.com/dr.fediv
Головні помилки при вимірюванні тиску:
- Манжета завелика або неправильно зафіксована (занадто вільно чи поверх одягу).
- Не було витримано 5 хвилин спокою перед вимірюванням.
- Розмова під час вимірювання.
- Вживання кави, міцного чаю, алкоголю, паління перед процедурою.
- Неправильна поза. Так, нога за ногу теж впливає на точність показників.
- Не витримана перерва 2-3 хвилини між замірами. Пауза необхідна, щоб судини відновились.
- Повний сечовий міхур може дещо підвищити показники.
Лікар-кардіолог Наталя Герасим в Instagram радить у разі сумнівів щодо справності тонометра перевірити його на прийомі у кардіолога.
Раніше кардіолог також розповіла, яке перевищення показників тиску може збільшувати ризик інфаркту та інсульту удвічі.
Також сімейний лікар назвав допустимі коливання тиску.