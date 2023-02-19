Як правильно міряти тиск автоматичним і механічним тонометром, щоб цифри "не брехали"

Існує три основні види тонометрів - механічний, автоматичний і напівавтоматичний, і у кожного є свої особливості. Крім того, до процедури вимірювання треба правильно готуватися.

Правильне вимірювання тиску, особливо для людей з артеріальною гіпертензією (хронічним захворюванням з підвищеним АТ), має дуже важливе значення. Адже вони мають контролювати свій стан регулярно, щоб розуміти, коли щось йде не так.

Як правильно міряти тиск, і яких помилок не варто допускати - в матеріалі Styler нижче.

В чому різниця між тонометрами

У механічних тонометрах використовується манжета для передпліччя, повітря нагнітається вручну за допомогою груші і клапана, а результат виводиться на манометр. При цьому слухати пульс вам треба буде на слух за допомогою фонендоскопу.

В автоматичних тонометрах процес вимірювання тиску виключає будь-які рухи людини, крім вибору необхідних функцій, оскільки повітря нагнітається за допомогою електричного компресора, а результат виводиться на електронний циферблат.

Напівавтоматичні тонометри - це щось середнє між механічними та автоматичними, де використовується ручна груша для накачування повітря, а результат обробляється та виводиться на дисплей.

Кардіолог Наталя Федів в Instagram радить при виборі моделі треба проконтролювати відповідність розміру манжети до об’єму вашого плеча. Для цього треба виміряти обвід плеча посередині між ліктьовим і плечовим суглобами.

А от моделі "на зап’ястя" рекомендується використовувати у якості варіанту для подорожей.

Кардіолог, для домашніх вимірювань, рекомендує пацієнтам автоматичний або ж напівавтоматичний тонометр. Лікарка запевняє, що гаджетам такого типу цілком можна довіряти. До того ж вони простіші у використанні.

Головна різниця між тонометрами - це ціна, де автоматичні моделі найдорожчі.

Як правильно міряти тиск

Для механічного тонометра:

накладіть манжет на плече (2-3 см вище кубітальної ямки).

За допомогою груші нагнітайте повітря в манжет.

Фонендоскоп утримуйте на артерії.

Випустіть рівномірно повітря з клапана.

Зафіксуйте показники виникнення і зникнення тонів.

Початок звукових тонів - систолічний, зникнення - діастолічний показник.

Для автоматичного тонометра:

Відпочиньте 5 хвилин

Сядьте на стільчик з прямою спиною, обидві стопи мають бути на підлозі.

Розмістіть руку на рівні грудної клітини чи серцевої ділянки.

Не рухайтесь, не розмовляйте, поки апарат не виміряє АТ.

Фото: instagram.com/dr.fediv

Головні помилки при вимірюванні тиску:

Манжета завелика або неправильно зафіксована (занадто вільно чи поверх одягу).

Не було витримано 5 хвилин спокою перед вимірюванням.

Розмова під час вимірювання.

Вживання кави, міцного чаю, алкоголю, паління перед процедурою.

Неправильна поза. Так, нога за ногу теж впливає на точність показників.

Не витримана перерва 2-3 хвилини між замірами. Пауза необхідна, щоб судини відновились.

Повний сечовий міхур може дещо підвищити показники.

Лікар-кардіолог Наталя Герасим в Instagram радить у разі сумнівів щодо справності тонометра перевірити його на прийомі у кардіолога.