ua ru
Нд, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як правильно міряти тиск автоматичним і механічним тонометром, щоб цифри "не брехали"

Новость на русском →
Неділя 19 лютого 2023 18:10
Як правильно міряти тиск автоматичним і механічним тонометром, щоб цифри "не брехали" Як правильно міряти тиск (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Правильне вимірювання тиску, особливо для людей з артеріальною гіпертензією (хронічним захворюванням з підвищеним АТ), має дуже важливе значення. Адже вони мають контролювати свій стан регулярно, щоб розуміти, коли щось йде не так.

Існує три основні види тонометрів - механічний, автоматичний і напівавтоматичний, і у кожного є свої особливості. Крім того, до процедури вимірювання треба правильно готуватися.

Як правильно міряти тиск, і яких помилок не варто допускати - в матеріалі Styler нижче.

В чому різниця між тонометрами

У механічних тонометрах використовується манжета для передпліччя, повітря нагнітається вручну за допомогою груші і клапана, а результат виводиться на манометр. При цьому слухати пульс вам треба буде на слух за допомогою фонендоскопу.

В автоматичних тонометрах процес вимірювання тиску виключає будь-які рухи людини, крім вибору необхідних функцій, оскільки повітря нагнітається за допомогою електричного компресора, а результат виводиться на електронний циферблат.

Напівавтоматичні тонометри - це щось середнє між механічними та автоматичними, де використовується ручна груша для накачування повітря, а результат обробляється та виводиться на дисплей.

Кардіолог Наталя Федів в Instagram радить при виборі моделі треба проконтролювати відповідність розміру манжети до об’єму вашого плеча. Для цього треба виміряти обвід плеча посередині між ліктьовим і плечовим суглобами.

А от моделі "на зап’ястя" рекомендується використовувати у якості варіанту для подорожей.

Кардіолог, для домашніх вимірювань, рекомендує пацієнтам автоматичний або ж напівавтоматичний тонометр. Лікарка запевняє, що гаджетам такого типу цілком можна довіряти. До того ж вони простіші у використанні.

Головна різниця між тонометрами - це ціна, де автоматичні моделі найдорожчі.

Як правильно міряти тиск

Для механічного тонометра:

  • накладіть манжет на плече (2-3 см вище кубітальної ямки).
  • За допомогою груші нагнітайте повітря в манжет.
  • Фонендоскоп утримуйте на артерії.
  • Випустіть рівномірно повітря з клапана.
  • Зафіксуйте показники виникнення і зникнення тонів.

Початок звукових тонів - систолічний, зникнення - діастолічний показник.

Як правильно міряти тиск автоматичним і механічним тонометром, щоб цифри &quot;не брехали&quot;

Для автоматичного тонометра:

  • Відпочиньте 5 хвилин
  • Сядьте на стільчик з прямою спиною, обидві стопи мають бути на підлозі.
  • Розмістіть руку на рівні грудної клітини чи серцевої ділянки.
  • Не рухайтесь, не розмовляйте, поки апарат не виміряє АТ.

Як правильно міряти тиск автоматичним і механічним тонометром, щоб цифри &quot;не брехали&quot;

Фото: instagram.com/dr.fediv

Головні помилки при вимірюванні тиску:

  • Манжета завелика або неправильно зафіксована (занадто вільно чи поверх одягу).
  • Не було витримано 5 хвилин спокою перед вимірюванням.
  • Розмова під час вимірювання.
  • Вживання кави, міцного чаю, алкоголю, паління перед процедурою.
  • Неправильна поза. Так, нога за ногу теж впливає на точність показників.
  • Не витримана перерва 2-3 хвилини між замірами. Пауза необхідна, щоб судини відновились.
  • Повний сечовий міхур може дещо підвищити показники.

Лікар-кардіолог Наталя Герасим в Instagram радить у разі сумнівів щодо справності тонометра перевірити його на прийомі у кардіолога.

Раніше кардіолог також розповіла, яке перевищення показників тиску може збільшувати ризик інфаркту та інсульту удвічі.

Також сімейний лікар назвав допустимі коливання тиску.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровье давление