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Как понять, что у вас высокое давление, если нет тонометра

Как определить высокое давление (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Самый надежный способ диагностировать повышение артериального давления - это измерить его тонометром. Но что делать, если у вас нет прибора под рукой, а нужно определить, что с вами не так, и принять меры.

Об этом рассказала врач-кардиолог Наталья Иванюк в Instagram.

Какие симптомы могут свидетельствовать о высоком давлении?

  • Тяжело дышать, общая слабость, иногда вплоть до потери сознания, головокружение
  • Звон в ушах
  • Ухудшение зрения
  • Повышенное сердцебиение в состоянии покоя
  • Боль в груди
  • Кровотечение из носа
  • Головные боли, особенно в зоне затылка или теменной части

Относительно последнего - это редкий симптом, бывает далеко не у всех и не всегда говорит именно о высоком давлении.

Важно!

Врач подчеркнула, что очень важно понимать, что эти симптомы проявляются не всегда, особенно в начале.

Поэтому самый надежный способ обнаружить, есть ли у вас повышенное давление - измерить его тонометром. Если у вас нет артериальной гипертензии (гипертонии), делать это следует 1 раз в 3 месяца.

Гипертоники должны регулярно измерять давление и вести дневник, чтобы контролировать возможные изменения и корректировать свое лечение. При гипертонии оно должно быть постоянным и назначать / отменять себе препараты, когда станет легче - нельзя.

Какие нормы давления

По словам врача, все показатели, равные 140/90 и выше, требуют постоянного наблюдения у врача.

Врач-кардиолог Юлия Смерека в своем блоге в Instagram дает такие показатели для взрослых от 18 до 80 лет:

Раньше мы писали о 10 мифах, мешающих начать лечение, если у вас высокое давление.

Также читайте, как правильно измерять давление автоматическим и механическим тонометром, чтобы цифры "не врали".

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