Как понять, что у вас высокое давление, если нет тонометра

Самый надежный способ диагностировать повышение артериального давления - это измерить его тонометром. Но что делать, если у вас нет прибора под рукой, а нужно определить, что с вами не так, и принять меры.

Об этом рассказала врач-кардиолог Наталья Иванюк в Instagram .

Какие симптомы могут свидетельствовать о высоком давлении?

Тяжело дышать, общая слабость, иногда вплоть до потери сознания, головокружение

Звон в ушах

Ухудшение зрения

Повышенное сердцебиение в состоянии покоя

Боль в груди

Кровотечение из носа

Головные боли, особенно в зоне затылка или теменной части

Относительно последнего - это редкий симптом, бывает далеко не у всех и не всегда говорит именно о высоком давлении.

Важно!

Врач подчеркнула, что очень важно понимать, что эти симптомы проявляются не всегда, особенно в начале.

Поэтому самый надежный способ обнаружить, есть ли у вас повышенное давление - измерить его тонометром. Если у вас нет артериальной гипертензии (гипертонии), делать это следует 1 раз в 3 месяца.

Гипертоники должны регулярно измерять давление и вести дневник, чтобы контролировать возможные изменения и корректировать свое лечение. При гипертонии оно должно быть постоянным и назначать / отменять себе препараты, когда станет легче - нельзя.

Какие нормы давления

По словам врача, все показатели, равные 140/90 и выше, требуют постоянного наблюдения у врача.

Врач-кардиолог Юлия Смерека в своем блоге в Instagram дает такие показатели для взрослых от 18 до 80 лет: