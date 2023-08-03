Як зрозуміти, що ви неперевершені в ліжку: простий тест

Бути неперевершеною в ліжку може майже кожна жінка. Комусь ці таланти даються від природи, хтось над ними працює все життя. Багато чого залежить від бажання, інтелекту, прийняття себе і жіночої мудрості.

Як дізнатися про свої здібності, пише Telegram Сексологія українською.

Ви вмієте розрядити обстановку

У ліжку оконфузитися нескладно як чоловікам, так і жінкам. Якщо ви потрапили в незручну ситуацію, то краще все перетворити на жарт і посміятися над собою. Це хороше вміння, яке свідчить про вашу мудрість.

Ви готові до відкриттів і маєте високий інтелект

Кажуть, що дівчата з високим IQ частіше відчувають оргазм та охочіше погоджуються на сексуальні експерименти.

Ви вмієте насолоджуватися їжею

Жінки, які вміють насолоджуватися процесом приготування їжі, люблять смачно поїсти, а також зрідка дозволяють собі келих вина за вечерею, більш розкуті в ліжку і отримують справжнє задоволення від близькості з партнером.

Із вами цікаво говорити

Сексологи кажуть, що гострий розум і вміння підтримати бесіду зроблять вас в очах партнера ще більш сексуальною.

Ви розкуті і маєте гарну пластику

Якщо ви пластичні і не соромитеся показувати красу вашого тіла, напевно, ви зможете продемонструвати кілька фішок у ліжку та доставити своєму партнерові максимальне задоволення.

Ви приймаєте себе

Якщо ви хочете справити враження на партнера, то для початку вам треба прийняти і полюбити себе. Не вишукувати недоліки, вимикаючи світло і ховаючись під ковдрою, а стати сексуальною кішечкою для коханого.

Ви встановлюєте зоровий контакт з партнером

Під час заняття сексом буває ніяково дивитися у вічі партнеру. Але якщо вам вдається встановити зоровий контакт і отримувати від цього насолоду - це хороший знак.

Ви правильно трактуєте мову його тіла

Якщо сумніваєтеся, чи подобається партнеру ваша тактика, просто дивіться, що робить він і повторюйте рухи.

Ви залучені у процес

Залученість у процес може зіграти на вашу користь, і ви для свого партнера матимете більш ніж привабливий і бажаний вигляд.

Якщо ви відповіли "так" на більшість тверджень, вітаємо - ви можете назвати себе хорошою коханкою!