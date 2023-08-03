Як зрозуміти, що ви неперевершені в ліжку: простий тест
Бути неперевершеною в ліжку може майже кожна жінка. Комусь ці таланти даються від природи, хтось над ними працює все життя. Багато чого залежить від бажання, інтелекту, прийняття себе і жіночої мудрості.
Як дізнатися про свої здібності, пише Telegram Сексологія українською.
Ви вмієте розрядити обстановку
У ліжку оконфузитися нескладно як чоловікам, так і жінкам. Якщо ви потрапили в незручну ситуацію, то краще все перетворити на жарт і посміятися над собою. Це хороше вміння, яке свідчить про вашу мудрість.
Ви готові до відкриттів і маєте високий інтелект
Кажуть, що дівчата з високим IQ частіше відчувають оргазм та охочіше погоджуються на сексуальні експерименти.
Ви вмієте насолоджуватися їжею
Жінки, які вміють насолоджуватися процесом приготування їжі, люблять смачно поїсти, а також зрідка дозволяють собі келих вина за вечерею, більш розкуті в ліжку і отримують справжнє задоволення від близькості з партнером.
Із вами цікаво говорити
Сексологи кажуть, що гострий розум і вміння підтримати бесіду зроблять вас в очах партнера ще більш сексуальною.
Ви розкуті і маєте гарну пластику
Якщо ви пластичні і не соромитеся показувати красу вашого тіла, напевно, ви зможете продемонструвати кілька фішок у ліжку та доставити своєму партнерові максимальне задоволення.
Ви приймаєте себе
Якщо ви хочете справити враження на партнера, то для початку вам треба прийняти і полюбити себе. Не вишукувати недоліки, вимикаючи світло і ховаючись під ковдрою, а стати сексуальною кішечкою для коханого.
Ви встановлюєте зоровий контакт з партнером
Під час заняття сексом буває ніяково дивитися у вічі партнеру. Але якщо вам вдається встановити зоровий контакт і отримувати від цього насолоду - це хороший знак.
Ви правильно трактуєте мову його тіла
Якщо сумніваєтеся, чи подобається партнеру ваша тактика, просто дивіться, що робить він і повторюйте рухи.
Ви залучені у процес
Залученість у процес може зіграти на вашу користь, і ви для свого партнера матимете більш ніж привабливий і бажаний вигляд.
Якщо ви відповіли "так" на більшість тверджень, вітаємо - ви можете назвати себе хорошою коханкою!
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