Как понять, что вы непревзойденны в постели: простой тест

Быть неотразимой в постели может почти каждая женщина. Кому-то эти таланты даются от природы, кто-то над ними работает всю жизнь. Многое зависит от желания, интеллекта, принятия себя и женской мудрости.

Вы умеете разрядить обстановку

В постели оконфузиться несложно как мужчинам, так и женщинам. Если вы попали в неловкую ситуацию, то лучше все превратить в шутку и посмеяться над собой. Это хорошее умение, свидетельствующее о вашей мудрости.

Вы готовы к открытиям и имеете высокий интеллект

Говорят, что девушки с высоким IQ чаще испытывают оргазм и охотнее соглашаются на сексуальные эксперименты.

Вы умеете наслаждаться едой

Женщины, умеющие наслаждаться процессом приготовления пищи, любят вкусно поесть, а также изредка позволяют себе бокал вина за ужином, более раскрепощены в постели и получают истинное удовольствие от близости с партнером.

С вами интересно говорить

Сексологи говорят, что острый ум и умение поддержать беседу сделают вас в глазах партнера еще сексуальнее.

Вы раскрепощены и имеете хорошую пластику

Если вы пластичны и не стесняетесь показывать красоту вашего тела, наверняка вы сможете продемонстрировать несколько фишек в постели и доставить своему партнеру максимальное удовольствие.

Вы принимаете себя

Если вы желаете произвести впечатление на партнера, то для начала вам нужно принять и полюбить себя. Не искать недостатки, выключая свет и прячась под одеялом, а стать сексуальной кошечкой для любимого.

Вы устанавливаете зрительный контакт с партнером

Во время занятия сексом бывает неловко смотреть в глаза партнеру. Но если вам удается установить зрительный контакт и получить от этого удовольствие - это хороший знак.

Вы правильно трактуете язык его тела

Если сомневаетесь, нравится ли партнеру ваша тактика, просто смотрите, что делает он и повторяйте движения.

Вы вовлечены в процесс

Вовлеченность в процесс может вам помочь. Вы для своего партнера будете выглядеть очень привлекательно.

Если вы ответили "да" на большинство утверждений, поздравляем - вы можете назвать себя хорошей любовницей!