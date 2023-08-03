Как понять, что вы непревзойденны в постели: простой тест
Быть неотразимой в постели может почти каждая женщина. Кому-то эти таланты даются от природы, кто-то над ними работает всю жизнь. Многое зависит от желания, интеллекта, принятия себя и женской мудрости.
Как узнать свои способности, пишет Telegram Сексологія українською.
Вы умеете разрядить обстановку
В постели оконфузиться несложно как мужчинам, так и женщинам. Если вы попали в неловкую ситуацию, то лучше все превратить в шутку и посмеяться над собой. Это хорошее умение, свидетельствующее о вашей мудрости.
Вы готовы к открытиям и имеете высокий интеллект
Говорят, что девушки с высоким IQ чаще испытывают оргазм и охотнее соглашаются на сексуальные эксперименты.
Вы умеете наслаждаться едой
Женщины, умеющие наслаждаться процессом приготовления пищи, любят вкусно поесть, а также изредка позволяют себе бокал вина за ужином, более раскрепощены в постели и получают истинное удовольствие от близости с партнером.
С вами интересно говорить
Сексологи говорят, что острый ум и умение поддержать беседу сделают вас в глазах партнера еще сексуальнее.
Вы раскрепощены и имеете хорошую пластику
Если вы пластичны и не стесняетесь показывать красоту вашего тела, наверняка вы сможете продемонстрировать несколько фишек в постели и доставить своему партнеру максимальное удовольствие.
Вы принимаете себя
Если вы желаете произвести впечатление на партнера, то для начала вам нужно принять и полюбить себя. Не искать недостатки, выключая свет и прячась под одеялом, а стать сексуальной кошечкой для любимого.
Вы устанавливаете зрительный контакт с партнером
Во время занятия сексом бывает неловко смотреть в глаза партнеру. Но если вам удается установить зрительный контакт и получить от этого удовольствие - это хороший знак.
Вы правильно трактуете язык его тела
Если сомневаетесь, нравится ли партнеру ваша тактика, просто смотрите, что делает он и повторяйте движения.
Вы вовлечены в процесс
Вовлеченность в процесс может вам помочь. Вы для своего партнера будете выглядеть очень привлекательно.
Если вы ответили "да" на большинство утверждений, поздравляем - вы можете назвать себя хорошей любовницей!
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