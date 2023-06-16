Як зрозуміти, що вами маніпулюють у стосунках: 5 типових ознак

Емоційний вплив

За словами фахівця, маніпулятори зазвичай намагаються використовувати емоції людини, щоб контролювати її. Вони можуть намагатися викликати відчуття провини, образи, страху або почуття винуватості. Все для того, щоб ви зробили те, що вони хочуть.

Постійне змінювання правил

Маніпулятори можуть намагатися змінювати правила в процесі взаємодії з вами. Це робиться з метою збиття вас з мети, щоб контролювати ситуацію.

Інформаційне викривлення

Часто маніпулятори спотворюють факти, вигадують події або намагаються перекрутити сприйняття ситуації. Вони хочуть збільшити свою важливість або дискредитувати інших, щоб ви підпорядковувалися їх волі.

Постійний контроль

Маніпулятори часто намагаються здобути контроль над вами та вашими діями. Вони хочуть обмежити вашу свободу дій або відокремити вас від вашого соціального оточення.

Використання спеціальних технік

Маніпулятори можуть використовувати різні маніпулятивні техніки, такі як газлайтинг, коли вони намагаються підривати вашу віру у своє власне сприйняття реальності, змушуючи вас сумніватися у своїх переконаннях і пам’яті.

Вони також можуть використовувати ваші слабкі місця для досягнення своїх цілей.

Як протистояти маніпулятору

Не піддавайтеся

Чітко покажіть свої кордони. Якщо лестять або тиснуть - покажіть, що ви не приймаєте дані правила стосунків.

Не виправдовуйтесь

Почуття провини, жаль, сором - це головні струни, на яких грають маніпулятори.

Не переходьте на особистості

Одним із способів маніпуляції іншими є метод, коли людину виводять з рівноваги.

Тобто в вас намагаються викликати цілий ряд емоцій і почуттів, які б ви не змогли контролювати. Це виходить завдяки тому, що інша людина починає вас в чомусь звинувачувати, критикувати, принижувати або ображати.

Пам’ятайте про власні переконання

Дуже легко маніпулювати людиною, яка не знає чого він хоче. Щоб не піддаватися на маніпуляції, ви повинні чітко і ясно розуміти, чого хочете, які цілі переслідуєте, а також у чому ви впевнені на всі 100%.