Ці 4 ознаки вказують на стосунки, які мають шанси на щасливе майбутнє

Кохання у стосунках з'являється по-різному. Часом чоловікові та жінці достатньо провести один з одним зовсім мало часу, щоб зрозуміти, що це – справжнє та надовго. Буває так, що кохання розпускається, як ніжна квітка – повільно та поступово. А буває і кохання з першого погляду.

Які 4 ознаки вказують, що ваші стосунки мають шанси на щасливе майбутнє і між вами справді кохання – читайте у матеріалі нижче.

Кохання чи пристрасть?

Справжнє почуття часто плутають із сильною прихильністю, симпатією, пристрастю та навіть цілим спектром залежних стосунків. Але є чіткі чинники, які свідчать про справжні почуття.

1. Вам необов'язково знаходиться поруч із цією людиною, щоб бути щасливою. Вже сам факт існування коханої людини стає джерелом радості.

2. Коли ви думаєте про об'єкт кохання, сцени близькості не є головними.

3. Поруч із цією людиною вам затишно, спокійно і ви відчуваєте внутрішній дискомфорт.

4. У вас високий емпатичний зв'язок з цією людиною.

5. Мовчання з коханою людиною вас не гнітить.

При симпатії, навіть дуже сильній, людина про свій об'єкт почуття досить швидко починає забувати. Якщо немає зустрічей та спілкування - то таке "кохання" закінчується в середньому в період від 3 тижнів до 3 місяців.

При пристрасті прокидається гостре бажання перебувати з об'єктом почуттів постійно поруч і бажання ним володіти. Бажання фізичної близькості зазвичай виходить на перший план.

А для кохання цілком достатньо знати, що кохана людина існує на планеті – можна про неї мріяти, думати про неї, вести уявні діалоги.

Як зрозуміти, що ці почуття та стосунки - на все життя

Насправді будь-яка форма почуттів та стосунків може як швидко прийти до кінця, так і стати початком дуже глибоких та серйозних почуттів. Психологи називають 4 важливі ознаки того, що у стосунків є чудовий шанс на розвиток у майбутньому.

1. Ви здатні розмовляти один з одним

Кохання та побудова стосунків - це не тільки емоції, чуттєвість, близькість та ніжність. Дуже важливим є вміння проясняти, обговорювати та домовлятися – це доведеться робити дуже часто.

Не замовчувати, не вдавати, що проблеми не існує, а говорити коректно і з бажанням знайти рішення, придумати щось, щоб стосунки стали кращими.

І важливо реагувати, коли щось іде не так, навіть якщо це зауважує лише один із партнерів. Навіть якщо прикро і здається несправедливим. Але при цьому намагатися вислухати, зрозуміти та дати шанс вашим стосункам і цій людині.

2. Ви не розчиняєтеся один в одному

Ви зустрілися, у вас розвиваються стосунки, але при цьому ваше життя поза стосунками не стало більш обмеженим. Ви залишаєтеся соціально активними, розвиваєтеся, у вас ще дуже багато цікавого і важливого в житті, крім стосунків.

Ви не просто не розчиняєтеся у своєму партнері та в нових почуттях, а сприймаєте цю людину як бонус – до свого наповненого та цікавого життя.

3. Ви почуваєтеся почутими

Люди не зобов'язані нас розуміти завжди. Ми з різних сімей, з різними традиціями та цінностями, у нас різні етапи дорослішання, досвід та багато іншого.

Буває так, що дуже складно розділити чужі тобі ідеї, але дуже важливо і потрібно поважати думку, почуття та погляди іншої людини. І часом такого сприйняття, і відношення буває достатньо - нашу думку можуть не поділяти, але поважати. І це дає відчуття близькості та спокою.

4. У ваші стосунки ви не запрошуєте сторонніх

Тут йдеться не про інших чоловіків і жінок, а про батьків. У стосунків є шанс, коли обидва партнери вже давно подорослішали та вийшли від впливу батьків (сепаровані). Тоді у новій родині не буде плутанини та незрозумілих ролей. А також не буде конфліктів у дусі "тобі важливіше я чи мама?"

Також не варто пускати у стосунки найближчих друзів та подруг. Не потрібно обговорювати поведінку партнера під час дружніх дівич-вечорів або на риболовлі. Якщо у вас є якісь спірні чи незрозумілі моменти – ви повинні розібратися в них самостійно та вдвох.