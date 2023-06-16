Как понять, что вами манипулируют в отношениях: 5 типичных признаков

Эмоциональное воздействие

По словам специалиста, манипуляторы обычно пытаются использовать эмоции человека, чтобы контролировать его. Они могут пытаться вызвать чувство вины, обиды, страха или чувство виновности. Все для того чтобы вы сделали то, что они хотят.

Постоянное изменение правил

Манипуляторы могут пробовать изменять правила в процессе взаимодействия с вами. Это делается с целью сбить вас с цели, чтобы контролировать ситуацию.

Информационное искажение

Часто манипуляторы искажают факты, придумывают события или пытаются перекрутить восприятие ситуации. Они хотят увеличить свою важность или дискредитировать других, чтобы вы подчинялись их воле.

Постоянный контроль

Манипуляторы часто пытаются получить контроль над вами и вашими действиями. Они хотят ограничить вашу свободу действий или отделить вас от вашего социального окружения.

Использование специальных техник

Манипуляторы могут использовать различные манипулятивные техники, такие как газлайтинг, когда они пытаются подрывать вашу веру в свое собственное восприятие реальности, заставляя вас сомневаться в своих убеждениях и памяти.

Они также могут использовать ваши слабые места для достижения своих целей.

Как противостоять манипулятору

Не поддавайтесь

Четко покажите свои границы. Если льстят или давят - покажите, что вы не принимаете данные правила отношений.

Не оправдывайтесь

Чувство вины, жалость, стыд - это главные струны, на которых играют манипуляторы.

Не переходите на личности

Одним из способов манипуляции является метод, когда человека выводят из равновесия.

То есть у вас пытаются вызвать целый ряд эмоций и чувств, которые вы не смогли контролировать. Это получается благодаря тому, что другой человек начинает вас в чем-то винить, критиковать, унижать или оскорблять.

Помните о своих убеждениях

Очень легко манипулировать человеком, не знающим чего он хочет. Чтобы не поддаваться манипуляциям, вы должны четко и ясно понимать, чего хотите, какие цели преследуете, а также в чем вы уверены на все 100%.