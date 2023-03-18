Як зрозуміти, що вами маніпулюють? 7 фраз, які видають злі наміри співрозмовника

Які розпізнати маніпулятора

"Ви помітили, що після спілкування з певною людиною зазвичай відчуваєте почуття провини, страху і навіть сорому? Ви шукаєте проблему в собі, а вона, швидше за все, криється зовсім в іншій людині. Ім`я їй - маніпулятор. Є фрази, які повинні стати для вас дзвіночком, що вами маніпулюють", - пише експерт.

Психолог зібрала 7 найпоширеніших фраз, які застосовують психологи. Шевченко радить зважати на них при розмові з іншими.

"Ти все перебільшуєш"

"Звісно, всі ми іноді надаємо великого значення дрібницям. Але у випадку з маніпулятором ви по факту завжди праві і інтуїція вас не підводить. Маніпулятори будуть навмисно робити те, що змусить вас відчувати себе параноїком. Наприклад, фліртувати з колишньою на очах у всіх, а вам казати, що ви робите з мухи слона", - пояснює психолог.

"Ти надто чутлива/надто гостро реагуєш"

Насправді справа не в тому, що людина надто чутлива, а в тому, що маніпулятору все одно на ваші емоції, стверджує Шевченко.

"Я ж просто жартую"

Насмішками маніпулятор отруює вам життя, зливає агресію, дізнається ваші больові точки, а заодно і підіймає собі самооцінку.

"Я такого ніколи не говорив/не робив"

"Змушуючи вас сумніватись в тому, що маніпулятор сказав чи зробив, він ставить під сумнів вашу адекватність. І скоро ви можете навіть сумніватись у вірності своїх відчуттів", - каже психолог.

"Ти збожеволіла/п‘яна/ревнуєш"

Наклеювання ярликів - улюблений інструмент маніпулятора. Так він хоче уникнути відповідальності за свою поведінку перед вами.

"Я такий, який я є"

Є ще варіація даної фрази - "Щось не подобається? Я можу піти!". Це пряма маніпуляція. Тиснення на страх втратити, страх самотності. Тим самим маніпулятор знімає з себе відповідальність за все, що він робить і вимагає повного прийняття, без бажання домовлятись з вами.

"З тобою неможливо говорити"

У цей момент маніпулятор просто не хоче вас слухати, тому що те, що ви говорите йому не подобається.

"Зрозумівши, що вами намагаються управляти головне - зберігати самоконтроль і стояти на своєму", - радить психолог.