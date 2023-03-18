Как понять, что вами манипулируют? 7 фраз, которые выдают злые намерения собеседника

Какие распознать манипулятора

"Вы заметили, что после общения с определенным человеком обычно испытываете чувство вины, страха и даже стыда? Вы ищете проблему в себе, а она, скорее всего, кроется совсем в другом человеке. Имя ему - манипулятор. Есть фразы, которые должны стать для вас колокольчиком, что вами манипулируют", - пишет эксперт.

Психолог собрала 7 самых распространенных фраз, которые используют психологи. Шевченко советует учитывать их при разговоре с другими.

"Ты все преувеличиваешь"

"Конечно, все мы иногда придаем большое значение мелочам. Но в случае с манипулятором вы по факту всегда правы и интуиция вас не подводит. Манипуляторы будут намеренно делать то, что заставит вас чувствовать себя параноиком. Например, флиртовать с бывшей на глазах у всех, а вам говорить, что вы делаете из мухи слона", - объясняет психолог.

"Ты слишком чувствительна/очень остро реагируешь"

Но дело не в том, что человек слишком чувствительный, а в том, что манипулятору все равно на ваши эмоции, утверждает Шевченко.

"Я же просто шучу"

Насмешками манипулятор отравляет вам жизнь, сливает агрессию, узнает ваши болевые точки, а заодно и поднимает себе самооценку.

"Я такого никогда не говорил/не делал"

"Заставляя вас сомневаться в том, что манипулятор сказал или сделал, он подвергает сомнению вашу адекватность. И скоро вы можете даже сомневаться в достоверности своих ощущений", - говорит психолог.

"Ты сошла с ума/пьяна/ревнуешь"

Наклеивание ярлыков - излюбленный инструмент манипулятора. Так он хочет уйти от ответственности за свое поведение перед вами.

"Я такой, какой я есть"

Есть еще вариация данной фразы - "Что-то не нравится? Я могу уйти!". Это прямая манипуляция. Давление на страх потери, страх одиночества. Тем самым манипулятор снимает с себя ответственность за все, что он делает и требует полного принятия без желания договариваться с вами.

"С тобой невозможно говорить"

В этот момент манипулятор просто не желает вас слушать, потому что то, что вы говорите ему не нравится.

"Поняв, что вами пытаются управлять главное - сохранять самоконтроль и стоять на своем", - советует психолог.