Как понять, что вами манипулируют? 7 фраз, которые выдают злые намерения собеседника
Часто человек при разговоре даже не подозревает, что им пытаются манипулировать. Собеседник определенными фразами заставляет оппонента чувствовать себя незаслуженно виновным. Такие приемы воруют энергию и мешают нормальной коммуникации между людьми.
О том, какие фразы выдают манипулятора, рассказала психолог Евгения Шевченко на странице в Instagram.
Какие распознать манипулятора
"Вы заметили, что после общения с определенным человеком обычно испытываете чувство вины, страха и даже стыда? Вы ищете проблему в себе, а она, скорее всего, кроется совсем в другом человеке. Имя ему - манипулятор. Есть фразы, которые должны стать для вас колокольчиком, что вами манипулируют", - пишет эксперт.
Психолог собрала 7 самых распространенных фраз, которые используют психологи. Шевченко советует учитывать их при разговоре с другими.
"Ты все преувеличиваешь"
"Конечно, все мы иногда придаем большое значение мелочам. Но в случае с манипулятором вы по факту всегда правы и интуиция вас не подводит. Манипуляторы будут намеренно делать то, что заставит вас чувствовать себя параноиком. Например, флиртовать с бывшей на глазах у всех, а вам говорить, что вы делаете из мухи слона", - объясняет психолог.
"Ты слишком чувствительна/очень остро реагируешь"
Но дело не в том, что человек слишком чувствительный, а в том, что манипулятору все равно на ваши эмоции, утверждает Шевченко.
"Я же просто шучу"
Насмешками манипулятор отравляет вам жизнь, сливает агрессию, узнает ваши болевые точки, а заодно и поднимает себе самооценку.
"Я такого никогда не говорил/не делал"
"Заставляя вас сомневаться в том, что манипулятор сказал или сделал, он подвергает сомнению вашу адекватность. И скоро вы можете даже сомневаться в достоверности своих ощущений", - говорит психолог.
"Ты сошла с ума/пьяна/ревнуешь"
Наклеивание ярлыков - излюбленный инструмент манипулятора. Так он хочет уйти от ответственности за свое поведение перед вами.
"Я такой, какой я есть"
Есть еще вариация данной фразы - "Что-то не нравится? Я могу уйти!". Это прямая манипуляция. Давление на страх потери, страх одиночества. Тем самым манипулятор снимает с себя ответственность за все, что он делает и требует полного принятия без желания договариваться с вами.
"С тобой невозможно говорить"
В этот момент манипулятор просто не желает вас слушать, потому что то, что вы говорите ему не нравится.
"Поняв, что вами пытаются управлять главное - сохранять самоконтроль и стоять на своем", - советует психолог.
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