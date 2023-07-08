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Як зрозуміти, що телефон скоро зламається: тривожні сигнали

Ознаки, що телефон скоро зламається (фото: freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Телефон для кожної людини став важливим у житті. Зокрема, смартфон може сигналізували про проблеми у роботі, тому варто вчасно їх вирішити.

Про це пише itechua.

Швидка втрата заряду

У справному телефоні акумулятор повинен тримати заряд довго. Якщо раніше так і було, але тепер батарея сідає все швидше. Якщо під час заряджання телефон ще й швидко нагрівається, це говорить про серйозні проблеми.

У найкращому разі доведеться міняти батарею, у найгіршому - купувати новий телефон.

Постійне відключення

Смартфон повинен вимикатись лише тоді, коли натиснута відповідна кнопка. Однак, якщо він вимикається самостійно, то це свідчить про збій у роботі. Якщо таке часто трапляється, то ймовірно з телефоном виникли серйозні проблеми.

Проблеми із сенсорною панеллю

Якщо ви натискаєте на один ярлик, а відкривається інший, або натискаєте одні літери, а набираються інші - так проявляється несправність сенсорної панелі.

До того ж якщо ігнорувати цю проблему й нічого не зробити, є велика ймовірність, що найближчим часом телефон вийде з ладу.

Здуття батареї

Поява щілини між рамкою смартфона і задньою кришкою може говорити про здуття батареї. Якщо проігнорувати це, то смартфон незабаром може раптово спалахнути.

Дорогий ремонт

Основною небезпекою непередбачуваного виведення з ладу смартфона є навіть не те, що він перестане працювати, а те, що у випадку ремонту, комплектуючі можуть бути дорогими.

Також не варто забувати, що смартфон може зламатися і не підлягати ремонту, а значить вся збережена на ньому інформація просто зникне. Краще завжди мати додатковий смартфон, навіть бюджетний, щоб застрахувати себе від таких неприємних ситуацій.

Раніше ми повідомляли, чому не можна кожного дня заряджати телефон "швидкою" зарядкою.

Також ми писали, які мобільні застосунки створили українці.

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