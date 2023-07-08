Как понять, что телефон скоро сломается: тревожные сигналы

Быстрая потеря заряда

В исправном телефоне аккумулятор должен держать заряд долго. Если раньше так и было, но теперь батарея садится быстрее. Если при зарядке телефон еще и быстро нагревается, это говорит о серьезных проблемах.

В лучшем случае придется менять батарею, в худшем - покупать новый телефон.

Постоянное отключение

Смартфон должен выключаться только при нажатии соответствующей кнопки. Однако, если он выключается самостоятельно, это свидетельствует о сбое в работе. Если так часто случается, то вероятно с телефоном возникли серьезные проблемы.

Проблемы с сенсорной панелью

Вы нажимаете на один ярлык, а открывается другой, или нажимаете одни буквы, а набираются другие - так проявляется неисправность сенсорной панели.

Если игнорировать эту проблему и ничего не сделать, существует большая вероятность, что в ближайшее время телефон выйдет из строя.

Вздутие батареи

Появление щели между рамкой смартфона и задней крышкой может говорить о вздутии батареи. Если проигнорировать это, то смартфон в скором времени может внезапно вспыхнуть.

Дорогой ремонт

Основной опасностью непредсказуемого выведения из строя смартфона является даже не то, что он перестанет работать, а то, что в случае ремонта комплектующие могут быть дорогими.

Также не стоит забывать, что смартфон может сломаться и не подлежать ремонту, а значит, вся сохраненная на нем информация просто исчезнет. Лучше всегда иметь дополнительный смартфон, даже бюджетный, чтобы застраховать себя от столь неприятных ситуаций.