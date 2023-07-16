Как понять, что собака готовится вас укусить: три признака
Собаки могут проявлять агрессивное поведение и быть действительно опасными для других животных, детей и взрослых. Причинами этого могут быть потребность в защите территории, хозяина или неправильное воспитание животного.
Какова бы ни была причина, следует знать о признаках, что животное готовится атаковать. Об этом подробнее - в материале Styler ниже.
Обратите внимание на три части тела
Когда собака готова атаковать, это можно увидеть по трем частям тела. Обращают внимание в первую очередь на:
- туловище
- уши
- хвост животного
Напряженное тело
Если животное спокойно и не оценивает сложившуюся ситуацию как опасную, то его тело спокойно.
А вот любое напряжение свидетельствует о стрессе или страхе.
Подогнутый хвост
О том, что питомец испугался, говорит его хвост.
Вполне вероятно, что находящаяся в таком состоянии собака скоро придет к выводу о необходимости защищаться.
Прижатые уши
Такое расположение ушей часто считается проявлением стресса у животного.
Не исключено, что вскоре собака укусит того, в ком она увидит угрозу для себя и своей территории.
Все вышеперечисленные признаки свидетельствуют, что животное по какой-то причине столкнулось с серьезной психической и эмоциональной нагрузкой. Поэтому с такой собакой нужно обращаться осторожно.
Какие породы считаются наиболее агрессивными
Некоторые породы собак признаны самыми злыми в мире из-за особенностей своего характера в сочетании с сильными физическими данными.
К таким относят:
- Американского питбультерьера
- Ротвейлера
- Алабая
- Добермана
- Стаффордширский терьер
- Аргентинского дога
- Американского бандога
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