Как понять, что собака готовится вас укусить: три признака

Собаки могут проявлять агрессивное поведение и быть действительно опасными для других животных, детей и взрослых. Причинами этого могут быть потребность в защите территории, хозяина или неправильное воспитание животного.

Какова бы ни была причина, следует знать о признаках, что животное готовится атаковать. Об этом подробнее - в материале Styler ниже.

Обратите внимание на три части тела

Когда собака готова атаковать, это можно увидеть по трем частям тела. Обращают внимание в первую очередь на:

туловище

уши

хвост животного

Напряженное тело

Если животное спокойно и не оценивает сложившуюся ситуацию как опасную, то его тело спокойно.

А вот любое напряжение свидетельствует о стрессе или страхе.

Подогнутый хвост

О том, что питомец испугался, говорит его хвост.

Вполне вероятно, что находящаяся в таком состоянии собака скоро придет к выводу о необходимости защищаться.

Прижатые уши

Такое расположение ушей часто считается проявлением стресса у животного.

Не исключено, что вскоре собака укусит того, в ком она увидит угрозу для себя и своей территории.

Все вышеперечисленные признаки свидетельствуют, что животное по какой-то причине столкнулось с серьезной психической и эмоциональной нагрузкой. Поэтому с такой собакой нужно обращаться осторожно.

Какие породы считаются наиболее агрессивными

Некоторые породы собак признаны самыми злыми в мире из-за особенностей своего характера в сочетании с сильными физическими данными.

К таким относят: