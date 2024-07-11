Як зрозуміти, що до вас поспішають гості: забобони про впавшу ложку

Що символізує ложка, що падає

Якщо ложка впала на підлогу, то за народними повір'ями це означає жінку, яка поспішає в гості до господаря квартири. Щоб дізнатися, хто саме прийде у гості після падіння ложки, потрібно звернути увагу на вигляд столових приладів. Наприклад, чайна ложка символізує дитину, а їдальня - жінку у розквіті сил.

У деяких країнах ложка, що падає на підлогу, символізує сварку чи суперечність між подружжям і діє як застереження. Якщо після такого інциденту найближчим часом виникнуть ситуації, в яких буде замішана злість, роздратування чи образа, потрібно придушити ці негативні емоції, щоб уникнути конфлікту в сім'ї.

Прикмети про ложку, що впала

Правильне значення забобонів можна дізнатися тільки в тому випадку, якщо врахувати всі фактори, що впливають на нього. Наприклад, час доби, коли впала ложка, вид столового приладу (столова, чайна тощо), його розмір та матеріал.

Якщо, перш ніж впасти на підлогу, ложка кілька разів перекинулася в польоті - жінка прийде в гості за слушною і правильною порадою, на яку вона чекає від господаря квартири.

Коли ложка, наповнена рідиною або сипучим продуктом, падає і розплескується на підлогу або одяг, несподіваний гість попросить не лише поради, а й фінансової допомоги.

Щоб точно знати, скільки грошей попросять, потрібно звернути увагу на матеріал, з якого виготовлені столові прилади:

Падіння пластикової ложки вказує на дуже невелику кількість.

Дерев'яна ложка означатиме велику, серйозну суму.

Падіння ложки з будь-якого іншого металу попереджає про серйозні фінансові витрати.

Чим дорожчий матеріал ложки, тим більше грошей вимагатиме гість.

Якщо ложка опиниться на підлозі в результаті вашого власного гніву, це обіцяє фінансові втрати.

Ложка може не тільки випасти з рук людини під час їжі, а й упасти зі столу через необережність. У цьому випадку тлумачення прикмети має дещо інше значення.

Якщо столові прилади впали через незграбність одного з подружжя, це означає, що він чи вона мало часу приділяє своїй другій половинці. Щоб зберегти сім'ю, необхідно переглянути стосунки.

Якщо ложка не просто впала зі столу на підлогу, а вилетіла прямо з тарілки, розкидавши залишки їжі повсюди, це застерігає від неприємного візиту жінки з темними думками. Якщо при падінні ложці нічого їй не зашкодило і все залишилося чистим, це ознака того, що наміри гостя винятково доброзичливі.

Впала столова ложка

Тлумачення забобонів залежить від виду приладу. Якщо падає столова ложка, то незабаром на гостину прийде доросла жінка. Це може бути подруга чи родичка.

Не варто турбуватися з приводу цього візиту: думки та наміри відвідувача винятково позитивні.

Впала чайна ложка

Якщо на підлогу впала чайна ложка, то це матиме протилежне значення. Насамперед тлумачення передбачає, що у будинку скоро з'являться діти.

Коли маленька (десертна) ложка падає на підлогу, слід звернути увагу на такі деталі:

Сторона, де лежать столові прилади. Якщо вигнута частина спрямована вгору , це означає, що в будинку незабаром з'являться дорослі діти. Візит буде наповнений позитивними емоціями та враженнями. Якщо чайна ложка падає так, що вигнута частина торкається підлоги , це означає, що дитина не тільки прийде до батьківського будинку, але й принесе із собою серйозні проблеми.

, це означає, що в будинку незабаром з'являться дорослі діти. Візит буде наповнений позитивними емоціями та враженнями. Якщо чайна ложка падає так, що , це означає, що дитина не тільки прийде до батьківського будинку, але й принесе із собою серйозні проблеми. Якщо ложка впала на підлогу і її ручка дивиться на стіл, це означає, що діти прийдуть у гості до батьків просто поділитися новинами або попросити поради. Жодних серйозних рішень чи турбот після зустрічі не буде. Коли ручка чайної ложки спрямована у протилежний від столу бік, це говорить про те, що діти не просто прийдуть у гості до батьків, а й попросять про допомогу.

Чайна ложка, що впала пізно ввечері, обіцяє візит родичів, які мають маленьких дітей.