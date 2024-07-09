Забобони про птахів: чи правда, що птах у вікні віщує нещастя?

Забобони про птахів мають давнє коріння і часто асоціюються з різними прикметами. Однією з найпоширеніших є віра в те, що птах, який залетів у вікно, віщує нещастя.

Ворони пов'язані із загибеллю Британії

Протягом століть 6 ворон, яких охрестили "Вартовими Тауера", жили затишним життям. У 17 столітті король Карл II видав указ, що якщо ворони коли-небудь покинуть вежу, споруда розвалиться, і вся Британська імперія впаде.

Багато хто вважає це дивним вибором, оскільки ворони і схожі види чорних птахів часто більш тісно асоціюються з невдачею, ніж з добром. Всупереч цьому, з того дня ворони залишаються бажаними гостями у вежі, яким доручено утримувати колись могутню імперію в доброму стані.

У сучасній практиці птахам підрізають крила, щоб вони залишалися на місці, і слідкують за їх кількістю, щоб група ніколи не налічувала менш як шістьох.

Ця далекоглядність, можливо, навіть врятувала націю в 2013 році, коли підступній лисиці вдалося проникнути в вежу і поласувати парою невдачливих птахів, на ім'я Джубілі і Грип.

Британці настільки серйозно ставляться до цього забобону (і до загрози підступних лисиць), що команда з чотирьох осіб цілодобово доглядає за птахами, гарантуючи, що вони живуть гарним життям.

Пташиний кал? Справи йдуть вгору

Ви прогулюєтеся на вулиці під час обідньої перерви, коли раптом над вами пролітає птах, залишаючи безладний мазок посліду на вашій голові. На перший погляд, це може здатися початком дійсно поганого дня, але забобонні люди вважають, що насправді це знак удачі.

Ви можете безпечно зчистити послід, не витираючи свою нову удачу - якщо, звичайно, ви не перебуваєте на кораблі. Моряки вважають, що пташиний послід ніколи не слід видаляти з судна до наступного дощу, який, ймовірно, все одно подбає про більшу частину прибирання.

Хоча більшість забобонів про пташиний послід позитивні, деякі старі британські казки попереджають, що це насправді покарання, а не благословення. Потрапити під бомбардування послідом птаха – це покута за те, що ви не одягли новий одяг на Великдень.

Птахи в будинках або навколо них заклинають загибель

Якщо дикому птаху якимось чином вдасться проникнути у ваш будинок - через двері, вікно або димар - вас чекає нещастя, а деякі легенди свідчать, що це віщує смерть когось у будинку.

Тримайте нещастя та смерть на відстані, не допускаючи птахів у всіх їхніх формах. Це означає також відсутність шпалер, посуду або творів мистецтва з пташиним візерунком, оскільки навіть зображення птахів можуть обіцяти загибель.

Це забобон також означає, що ви ніколи не повинні приносити в будинок пораненого або хворого птаха. Якщо це необхідно, краще доглядайте її на вулиці.

Чорні дрозди, які довгий час вважалися посланцями мертвих, можуть принести смерть і злість, просто кружляючи навколо вашого будинку. Інші птахи, включаючи чапель, випий та ворон, також можуть принести невдачу або звістку про смерть, якщо вирішать кружляти в небі над вашою власністю.

Аварії з автоптахами несуть у собі серйозний сенс

Птах, який у результаті розмазався по лобовому склі вашого автомобіля, є правильною ознакою невдачі - як для вас, так і для птаха. Деякі вважають, що випадкові удари птахів об вікна просто позбавляють вас удачі, тоді як інші описують їх як ознаку смерті.

Незалежно від ваших переконань, цікаво відзначити, що, за оцінками, 80 мільйонів птахів у Сполучених Штатах зустрічають свій кінець щороку, влітаючи у вікна автомобілів, що означає багато невдач.

Дослідники виявили, що птахи досить добре уникають автомобілів - до тих пір, поки автомобілі не починають значно перевищувати швидкість хижаків. На цьому порозі внутрішня система птиці, яка повідомляє їй, коли потрібно поступитися дорогою, ламається, роблячи для неї практично неможливим уникнути зіткнення з машиною.

Удари у вікно приносять смерть

Від 365 мільйонів до 1 мільярда птахів гинуть щороку, випадково влітаючи у вікна будівель або будинків. Відповідно до забобонів, птах, що клює вікно, означає смерть для когось у будинку

На щастя, в орнітологів є трохи науковіший погляд на цю поведінку. Птахи територіальні, і це агресивне клювання - просто спосіб захистити свою територію від того, що вони вважають птахом-суперницею - насправді від свого власного відображення.

Це найбільше поширене серед малиновок (зорянка), кардиналів та інших птахів, які, як правило, будують свої будинки в районах, населених людьми. Якщо ви можете просто перечекати "напад", вони повинні припинитися до кінця сезону розмноження. Якщо ні, розгляньте можливість закрити вікна прозорим листом пластику, щоб приховати відображення птиці, що зробить її менш схильною до агресії.