Чи дійсно кроляча лапка приносить удачу? Дізнайтеся правду

Кроляча лапка вважається одним із найвідоміших талісманів на удачу, що має давнє коріння в історії людства. Сьогодні ці талісмани часто виготовляють із синтетичного хутра, зберігаючи символічне значення без шкоди для тварин.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як виник забобон про кролячу лапку та її символізм.

Коротка історія щасливої лапки

Практика відрізання лапок кроликів та зайців існувала ще з давньоримських часів. У 77 році нашої ери Пліній Старший вважав, що носіння лапки зайця, відрізаної від живої тварини, може вилікувати подагру.

У 16-19 століттях європейці носили лапки зайців, кроликів і навіть кротів для захисту від різних хвороб, включаючи судоми, ревматизм і зубний біль. Однак щаслива кроляча лапка стала особливо популярною в Сполучених Штатах Америки.

До початку 20-го століття британці запозичили цей європейський талісман на удачу з США, де кроляча лапка стала поєднувати англо-американські та афроамериканські забобони.

"Володіння фетишем, що втілює сутність небезпечного Іншого - чи то ошуканець, негідник чи відьма - і використання його у власних цілях ефективно нейтралізує загрозу, яку представляє цей Інший.

Коротко кажучи: ми робимо з Іншим так, як він хотів би, щоб чинили з нами. Ось чому щаслива кроляча лапка приносить удачу", - пояснює дослідник фольклору та почесний професор Університету штату Пенсільванія Білл Елліс.

Щаслива лапка в Сполучених Штатах

Важливим внеском у щасливість кролячої лапки в афроамериканській культурі 20-го століття була асоціація об'єкта з темною подією.

"У Новому Орлеані ці амулети у вигляді кролячих лапок, оправлені в срібло чи золото, можна побачити у вітринах відомих ювелірних магазинів. Менеджери цих магазинів запевняють мене, що продаж там колосальний.

Той, який я купив, супроводжувався надрукованим купоном із графічним зображенням кролика, якого підстрілюють, і наступним написом: "Ця маленька удача - ліва задня лапка кролика, вбитого в повний місяць на цвинтарі" - розповів у 1925 році соціолог Найлс Ньюбелл Пакетт.

Кроляча лапка на удачу (фото: freepik.com)

Також має значення, на якій могилі було вбито кролика. Пакетт пояснив, що колишній президент Гровер Клівленд отримав ногу, взяту у кролика, вбитого на могилі Джессі Джеймса, тому що "чим більш зла людина померла, тим ефективніші чари, пов'язані з його останками".

Аналогічно, чим більше жахливих деталей було пов'язано з кролячою лапкою, тим вона була щасливішою. Наприклад, ліва задня лапка була найудачливішою. Ще краще була ліва задня лапка кролика, вбитого на цвинтарі опівночі, дощової п'ятниці або п'ятниці 13-го.

Що символізує кроляча лапка

Як у європейській, так і в африканській традиціях частини тіла, такі як волосся та кістки, набули потужного символізму. Європейці вірили, що відьми можуть перетворюватися на тварин, включаючи кроликів, тому кроляча лапка може символізувати мертву відьму.

Ще одним європейським забобоном є Рука Слави - рука, яку відрізали від мерця і маринували, а потім перетворювали на свічку. Злодії могли запалити руку слави під час скоєння злочинів, не даючи людям у будинку прокинутися.

Кролячі лапки на кладовищі, що продавалися в Новому Орлеані, ймовірно, замінили більш небезпечну (і табуйовану) практику використання частин людського тіла як потужних талісманів. Поміщення кролячої лапки в мішок з брудом з "могили грішника" було ще одним способом надати нозі силу.

Кроляча лапка була талісманом, який відганяв зло. Сьогодні люди все ще носять кролячі лапки як брелоки, але більшість з них виготовляються з синтетичного хутра.