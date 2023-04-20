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Як зрозуміти, що ваш кіт захворів: коли потрібно швидко звернутися до ветеринара

Як швидко зрозуміти, що кіт захворів (фото: unsplash)
Автор: Анна Шиканова

Визначити погане самопочуття кота буває часом дуже складно. Зазвичай найясніші ознаки проблем зі здоров'ям у тварини - млявість та відсутність апетиту. Однак не завжди погіршення здоров'я може виражатися саме так.

Як швидко зрозуміти, що вашому коту потрібна допомога ветеринара – читайте у матеріалі нижче.

Чому потрібно звернути увагу на ясна кота

Визначити стан здоров'я у кота можна за кольором ясен. У здоровому стані вони світло-рожевого кольору.

Однак зміна кольору до темно-рожевого або навіть темно-червоного - привід негайно звернутися до ветеринара.

Основні ознаки:

Гінгівіт. Десна у котика можуть стати червоними та напухнути. Водночас з'являється наліт. Без термінового втручання може розпочатися важкий ступінь.

Стоматит. Це запалення, яке може поширюватися на ясна, язик, горло тощо. Може розвиватися одночасно із гінгівітом. Тварина стає млявою, пропадає апетит.

Тепловий удар. Якщо тварина довго знаходилася на спеці, в закритому теплому приміщенні, в машині, у переносці з поганим доступом повітря, в будь-якому приміщенні з поганою вентиляцією, то може розвинутись тепловий удар. Основні симптоми - темно-червоні ясна та язик. Також у кота частішає серцебиття, може бути блювота та задишка.

Отруєння. Почервоніння ясен може говорити про отруєння. Зазвичай у котів збільшуються зіниці, з'являється задишка, блювання. Таке отруєння найчастіше буває при вживанні якихось рослин або насіння. При отруєнні мишею чи щуром – на яснах, вухах чи очах можуть з'явитися червоні крапки.

До речі, раніше ми писали про те, в яких ще випадках потрібно негайно везти тварину до ветеринара.

А ще розповідали про те, що насправді дратує котів.

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