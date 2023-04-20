Как понять, что ваш кот заболел: когда нужно быстро обратиться к ветеринару

Почему нужно обратить внимание на десны кота

Определить состояние здоровья у кота можно по цвету десен. В здоровом состоянии они светло-розового цвета.

Однако изменение цвета до темно-розового цвета или даже темно-красного - повод немедленно обратиться к ветеринару.

Основные признаки:

Гингивит. Десна у котика могут стать красными и напухнуть. Одновременно с этим появляется налет. Без срочного вмешательства может начаться тяжелая степень.

Стоматит. Это воспаление, которые может распространяться на десну, язык, горло и далее. Может развиваться одновременно с гингивитом. Животное становится вялым, пропадает аппетит.

Тепловой удар. Если животное долго находилось на жаре, в закрытом теплом помещении, в машине, в переноске с плохим доступом воздуха, в любом помещении с плохой вентиляцией, то может развиться тепловой удар. Основные симптомы - темно-красные десна и язык. Также у кота учащается сердцебиение, может быть рвота и одышка.

Отравление. Покраснение десен может говорить и об отравлении. Обычно у котов увеличиваются зеницы, появляется одышка, рвота. Такое отравление чаще всего бывает при употреблении каких-то растений или семечек. При отравлении мышью или крысой - на деснах, ушах или глазах могут появиться красные точки.