Как понять, что ваш кот заболел: когда нужно быстро обратиться к ветеринару

Определить плохое самочувствие кота бывает порой очень сложно. Обычно самые явные признаки проблем со здоровьем у животного - вялость и отсутствие аппетита. Однако не всегда ухудшение здоровья может выражаться именно так.
Как быстро понять, что вашему коту нужна помощь ветеринара - читайте в материале ниже.
Определить состояние здоровья у кота можно по цвету десен. В здоровом состоянии они светло-розового цвета.
Однако изменение цвета до темно-розового цвета или даже темно-красного - повод немедленно обратиться к ветеринару.
Основные признаки:
Гингивит. Десна у котика могут стать красными и напухнуть. Одновременно с этим появляется налет. Без срочного вмешательства может начаться тяжелая степень.
Стоматит. Это воспаление, которые может распространяться на десну, язык, горло и далее. Может развиваться одновременно с гингивитом. Животное становится вялым, пропадает аппетит.
Тепловой удар. Если животное долго находилось на жаре, в закрытом теплом помещении, в машине, в переноске с плохим доступом воздуха, в любом помещении с плохой вентиляцией, то может развиться тепловой удар. Основные симптомы - темно-красные десна и язык. Также у кота учащается сердцебиение, может быть рвота и одышка.
Отравление. Покраснение десен может говорить и об отравлении. Обычно у котов увеличиваются зеницы, появляется одышка, рвота. Такое отравление чаще всего бывает при употреблении каких-то растений или семечек. При отравлении мышью или крысой - на деснах, ушах или глазах могут появиться красные точки.
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